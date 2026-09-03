Mirabela Grădinaru va participa la o conferință alături de Maia Sandu, la Chișinău

<1 minut de citit Publicat la 07:54 03 Sep 2026 Modificat la 07:54 03 Sep 2026

Mirabela Grădinaru a prezidat mai multe evenimente găzduite la Palatul Cotroceni / Foto: Administrația Prezidențială

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa joi la conferinţa internaţională "Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor", care se va desfăşura la Chişinău, în Republica Moldova, scrie Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la eveniment vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi ai UNICEF.

Mirabela Grădinaru a prezidat mai multe evenimente găzduite la Palatul Cotroceni ce reunesc experţi pe diferite teme relevante pentru societate, inclusiv siguranţa online pentru tineri şi adicţiile din rândul acestora.

Recent, Mirabela Grădinarul a fost în Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelesnka, la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și Primilor Domni.