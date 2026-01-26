Nazare, mesaj dur despre scandalurile din Coaliție: „Ne sabotăm singuri”. Despre schimbarea lui Bolojan: „Nici nu încape discuția”

Ministrul român de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost întrebat luni, de Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei, în legătură cu scenariile din mediile politice care ar viza schimbarea din funcție a premierului Ilie Bolojan.

"Nici nu încape discuție", a răspuns Nazare, în contextul în care chiar numele său a fost avansat drept înlocuitor al actualului șef de guvern.

"Prim-ministru Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important. A condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reușit să țină un echilibru important.

Eu cred că nici nu încape discuție (schimbarea premierului, n.r.), iar (legat de) acest lucru, în PNL, din toate informațiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate și acel premier să fie pus în pericol.

Și nu doar că ar fi pus în pericol. Să ne uităm un pic la chestiunile legate de stabilitate.

Alexandru Nazare: Investitorii americani mi-au vorbit de importanța stabilității în România

M-am întâlnit astăzi cu niște investitori americani, foarte mulți și foarte importanți, care dețin o parte bună din datoria noastră publică.

Principalul lucru de care mi-au vorbit este stabilitatea.

Trebuie să avem stabilitate. Dacă vrem să atingem toate lucrurile, toate bornele pe care ni le-am propuspus, dacă vrem să aderăm la OCD - și avem niște termene - dacă vrem să avem absorbție, trebuie să avem stabilitate.

Și cred că această coaliție, în forma în care este, ar demonstra niște lucruri.

De acord, trecem printr-o perioadă economică dificilă. Sunt mulți români care au suferit și sunt multe companii care au suferit și vreau să le mulțumesc pe această cale, pentru că fără ajutorul acestor companii și fără ajutorul românilor nu reușeam să ajungem să închidem anul atât de bine.

Alexandru Nazare: Prin discuțiile din presă despre stabilitatea coaliției ne auto-sabotăm

Dar nu cred că se poate. Adică, nu cred că ar fi benefic pentru România să discutăm de o schimbare.

Toate aceste acuze sau discuții care au loc în presă legate de stabilitatea coaliției sunt lucruri prin care, din nefericire, ne auto-sabotăm.

Cu toții putem câștiga. Toată coaliția poate câștiga. România poate câștiga dacă stăm împreună și ținem o direcție comună", a afirmat Alexandru Nazare la Sinteza Zilei.

Mesaje din PSD vizând schimbarea lui Bolojan

Mai multe mesaje lansate din PSD în ultima perioadă au vizat tocmai tema schimbării premierului.

Secretarul general Claudiu Manda a declarat că ar putea veni momentul în care social-democrații să considere că este cazul "să schimbe lăutarul" pentru că "nu mai respectă playlist-ul".

Alți reprezentanți ai PSD din teritoriu au vehiculat scenariul unei guvernări a social-democraților cu AUR. Sociologul Vladimir Ionaș a explicat,

Ionaș a subliniat că nu doar în PSD, ci și în PNL sunt nemulțumiri cu privire la Ilie Bolojan.

Sociologul arată însă că toate scenariile politice despre schimbarea premierului sau spargerea coaliției trebuie să țină cont de realitatea problemelor economice ale țării.