Cât de plauzibil este scenariul unei guvernări PSD-AUR. Sociolog: Ar fi o majoritate extrem de slabă în Parlament

În interiorul PSD sunt tot mai multe discuții privind o posibilă schimbare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Numărul doi în partid, secretarul general Claudiu Manda a declarat că ar putea veni momentul în care social-democrații să considere că este momentul „să schimbăm lăutarul” pentru că „nu mai respectă playlist-ul”. Sunt și lideri PSD din teritoriu care au vehiculat scenariul unei guvernări cu AUR. Sociologul Vladimir Ionaș a explicat, la Antena 3 CNN, că o astfel de alianță ar fi extrem de dificil de pus în practică, deoarece ar fi susținută de o majoritate fragilă în Parlament. Acesta a adăugat că deși problemele economice ale României sunt cât se poate de reale „aroganța” cu care adoptă Guvernul Bolojan măsuri fără explicații va avea consecințe politice.

Sociologul Vladimir Ionaș a precizat, la Antena 3 CNN, că scenariul unei alte formule de guvernare, inclusiv cu AUR sau un grup desprins din AUR, nu este unul nou pe masa social-democraților. Este însă unul extrem de dificil de pus în practică, pentru că criza bugetar-financiară prin care trece România este una cât se poate de reală. Aceasta a atras atenția, de asemenea, că sunt voci nemulțumite și în PNL cu privire la Ilie Bolojan.

„S-a tot discutat despre posibilitatea ruperii unei părți din AUR sau celelalte partide care în momentul de față se află în opoziție. Dar rămâne de văzut dacă ar putea reuși acest lucru. Sau poate o parte a PNL care e nemulțumită de modul în care domnul Bolojan gestionează azi guvernul și problemele pe care modul în care gestionează guvernarea le crează inclusiv PNL-ului, nu numai PSD-ului.

Întrebarea este dacă în momentul de față PSD și-ar asuma o astfel de guvernare pentru că la nivel declarativ e una, la nivel de practică lucrurile sunt mai dificil de dus cu o majoritate extrem de slabă în Parlament pentru că, să fim sinceri, problemele financiar-economice ale României sunt reale”, a spus Ionaș.

Sociologul a afirmat că principala problemă a premierului este „aroganța”.

„Problema principală a domnului Bolojan și a actualului Guvern ține de modul în care consideră că este oportun să-i explici populației de ce iei anumite măsuri, aroganța aceasta, continuarea modului de comunicare a Administrației Iohannis e principala și cea mai mare greșeală și cel mai mare pericol pentru alegerile viitoare. Am văzut care a fost rezultatul unei transparențe extrem de reduse, probabil lucrurile vor duce în aceeași direcție”, a spus Ionaș.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în interiorul PSD au loc tot mai multe discuții despre posibila schimbare a lui Ilie Bolojan, președintele PNL, din fruntea Guvernului. Social-democrații nu s-au ferit să își facă cunoscute nemulțumirile față de premier și public.

Ilie Bolojan a fost aspru criticat de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda sau Marcel Ciolacu. Inclusiv președintele Nicușor Dan a admis că aceasta stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”.

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, vineri seară, contestatarilor săi politici, care îl acuzaseră că măsurile luate de Guvern nu reflectă realitatea economică a României.

„Când a venit acest Guvern, nu exista nicio problemă bugetară, din câte înțeleg. Dacă totul era atât de bine, atunci de ce vorbim acum despre această «scamatorie bugetară», cum spun ei? De ce nu și-a asumat nimeni funcția de premier?”, a spus Bolojan.

Pe fondul acestor tensiuni au loc discuțiile privind bugetul pentru anul 2026 și angajarea răspunderii pentru un nou pachet de măsuri fiscal-bugetare. Astăzi, premierul s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde au discutat aproximativ două ore. Urmează apoi o ședință a Coaliției de guvernare, ultima înainte ca Guvernul Bolojan să își angajaze răspundere. Dacă aceste discuții se finalizează cu un consens, la ora 16:00 începe ședința de Guvern, urmând ca la ora 17:00, liberalii să se întrunească în ședință la Vila Lac.