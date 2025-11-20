Nazare speră să nu fie "surprize" la CCR pe legea care majorează taxele din 2026: "Pentru binele României"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

Ministrul Finanţelor a afirmat, joi, că ţara noastră ar fi riscat înghețarea unor fonduri din PNRR și întârzierea bugetului pe anul viitor dacă CCR n-ar fi mutat pe 10 decembrie termenul de judecată pe sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende. „Aș vrea să cred că nu putem discuta de surprize în această analiză pentru că pachetul fiscal a fost în analiza Curții", a afirmat ministrul Finanțelor la Europa FM.

Curtea Constituțională a stabilit un nou termen de judecată, pe 10 decembrie, potrivit unui anunț al CCR. Data anunțată inițial era 4 februarie 2026, apoi Curtea a transmis că ședința va avea loc pe 21 ianuarie 2026, pentru ca într-un final să se stabilească 10 decembrie.

„Atâta timp cât contestația se va judeca în timpul acestui an și legea va fi promulgată, nu avem un impact. Într-adevăr, atâta timp cât i-ar fi fost judecată în 2026, impactul era unul foarte important pe mai multe planuri. Atât în privința PNRR, anumitor chestiuni care se leagă de PNRR, cât și în privința impactului asupra bugetului anului viitor.

E greu de evaluat impactul total asupra PNRR pentru că sunt anumite chestiuni, jaloane, care trebuiau, bineînțeles, calculate. Această evaluare o făcea Comisia.

Posibil puteam vorbi de înghețarea unor sume de la cererea de plată pe care urmează să o depunem. Nu vreau să estimez exact care ar fi putut fi acele sume, dar puteam să discutăm de niște sume înghețate și, bineînțeles, ar fi fost mult mai complicată ecuația construirii bugetului pe 2026 datorită impactului pachetului doi și, cel mai important, un semnal de credibilitate", a spus Nazare, care speră să nu fie surprize la CCR:

"Aș vrea să cred că nu putem discuta de surprize în această analiză pentru că pachetul fiscal a fost în analiza Curții. Am primit anumite observații legate de conținutul pachetului doi, pe care le-am operat în integralitate, ca atare pentru binele României, în primul și în primul rând, sper că nu ne putem aștepta la surprize. Așteptam reacția Comisiei la acest final de lună, deci nu era deloc un context fericit dacă Curtea ar fi considerat că ar fi judecat contestația în cursul anului 2026".

"E important să se se aplice de la 1 ianuarie. Ne-a trecut glonțul pe la ureche. E vorba de bani, e vorba de încredere. Am sunat la CE. Ar fi putut fi vorba de fonduri europene îngheţate", a mai declarat Nazare la Digi24.