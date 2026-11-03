Niculescu anunță că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale: „Interesul a fost foarte mare”

Luca Niculescu, premierul României. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a anunțat marți că România a atras, la începutul acestei săptămâni, 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital. Prim-ministrul a declarat că asta arată că investitorii recâștigă încrederea în țara noastră, după șase luni de criză politică, relatează Agerpres.

Şeful Executivului a participat la evenimentul de lansare a ediţiei a III-a a „Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România”. Acolo a anunțat că investitorii încep să își recapete încrederea în România.

„Şi acum, după aproape şase luni de instabilitate politică, avem un Guvern cu puteri depline, care va lucra la recâştigarea încrederii. Şi apropo de recâştigarea încrederii, vreau să vă dau o veste bună: România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale de capital, este prima emisiune de euroobligaţiuni de la instalarea noului Guvern.

Cererea investitorilor vreau să vă spun că a fost dublă faţă de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România şi în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a mai declarat Niculescu.

Luca Niculescu a mai spus că relansarea economică, intensificarea investiţiilor, păstrarea locurilor de muncă şi crearea unora noi se situează în fruntea priorităţilor de pe agenda Guvernului pe care-l conduce, relatează

„Vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României în dezvoltarea acestui tip de parteneriat şi al sprijinirii economiei (...) Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă. (...) Încă de la preluarea mandatului, am organizat întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin, cu reprezentanţii sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot lucra fără oameni, deci este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcţiei României”, a spus Luca Niculescu.



Păstrarea locurilor de muncă şi crearea unor noi trebuie să reprezinte un efort comun, susţinut atât de mediul de afaceri, cât şi de Guvern sau de sindicate, a mai spus premierul.



„Majoritatea firmelor, am văzut, intenţionează să-şi menţină personalul, asta este o veste bună, dar am văzut şi că există mai multe firme care anticipează concedieri, decât cele care plănuiesc angajări. Deci, susţinerea investiţiilor şi a activităţii economice înseamnă în mod direct protejarea familiilor şi locurilor de muncă. Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru tineri”, a spus Niculescu.

Prim-ministrul a atras atenția că România e țara UE cu cei mai mulți tineri cu vârste până în 28 de ani care nu lucrează. „Şi aceasta este una dintre priorităţile Guvernului pe care-l conduc şi voi discuta, am început deja discuţii, cu ministrul Muncii şi cu ministrul Finanţelor şi cu alţi miniştri din Guvernul României exact pentru a aborda această problemă. Problema nu e dacă discutăm sau nu discutăm, trebuie să facem ceva”, a completat acesta.



În acelaşi timp, el a transmis că predictibilitatea fiscală şi stabilitatea politică sunt, la rândul lor, condiţii obligatorii pentru dezvoltare.



El a remarcat că din studiu reiese faptul că în pragul celor 20 de ani de la aderarea la UE, antreprenorii leagă dezvoltarea României de direcţia europeană a ţării.



„Acesta e un lucru foarte important, patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni, chiar şi într-un climat economic dificil. Şi astăzi, când avem un Produs Intern Brut triplat, peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, infrastructură în plină dezvoltare, proces de aderare la OCDE aproape de final, avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic care să valorifice pe deplin oportunităţile de investiţii şi de intrări de capital”, a evidenţiat şeful Guvernului.



Premierul a transmis la final că este un susţinător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova şi al investiţiilor româneşti în ţara vecină.



„Am cunoscut săptămâna trecută investitori români excepţionali, aşa cum avem şi companii de peste Prut prezente în România. Este un drum foarte solid, pe care îl voi încuraja. Deci, cred că avem nevoie toţi de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români şi investitorii străini îşi dau mâna şi construiesc împreună - cu sprijinul şi al autorităţilor, evident - dezvoltarea României”, a spus Niculescu.