Prima achiziție comună România-Moldova pentru apărare. Luca Niculescu anunță un acord în programul SAFE

1 minut de citit Publicat la 13:25 02 Noi 2026 Modificat la 13:25 02 Noi 2026

SAFE este unul dintre pilonii principali ai planului Comisiei Europene „ReArm Europe 2030”. Foto: Luca Niculescu/Facebook.com

După vizita de la Chișinău de săptămâna trecută, premierul Luca Niculescu a anunțat luni că a semnat un acord pentru un parteneriat cu Republica Moldova în domeniul apărării. Ministerele apărării de la București și Chișinău vor face o achiziție comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncționale, pe roți”.

Într-o postare pe Facebook, Luca Niculescu a anunțat că România și Republica Moldova își „consolidează cooperarea în domeniul apărării.”

„Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune”, a precizat prim-ministrul.

Premierul României a spus că a semnat un acord prin care ministerele apărării din cele două țări vor deveni parteneri într-o achiziție comună prin programul european SAFE, pentru proiectul „Platforme de transport auto – multifuncționale, pe roți”

„Finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii. Dimensiunea economică este la fel de importantă. Proiectul prevede realizarea în România a producției, integrării și testării finale a platformelor IVECO, ceea ce înseamnă investiții și locuri de muncă în țara noastră. Vom continua să dezvoltăm această cooperare în beneficiul cetățenilor noștri”, a spus premierul Luca Niculescu.

SAFE este unul dintre pilonii principali ai planului Comisiei Europene „ReArm Europe 2030”, care urmărește accelerarea comenzilor, securizarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea capacității de producție, sprijinind statele să își coordoneze achizițiile în anumite domenii considerate prioritare.

În total, 19 state membre au depus cereri pentru împrumuturi SAFE destinate investițiilor strategice în apărare, în valoare cumulată de 129 de miliarde de euro. Fondul disponibil era de 150 de miliarde de euro.