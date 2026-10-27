Maia Sandu l-a primit pe premierul Luca Niculescu la Chișinău. Imagini de la întâlnirea celor doi

Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu a fost la Chișinău. Foto: capturi Președinția Republicii Moldova/Facebook

Premierul Luca Niculescu a fost primit, marţi seară, de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la finalul vizitei sale la Chişinău, relatează Agerpres. Președinția Republica Moldova a publicat imagini de la întâlnirea dintre cei doi.





Luca Niculescu, care a fost însoţit de vicepremierul Marian Neacşu şi de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut o discuţie cu uşile închise cu preşedintele statului moldovean, fără a oferi detalii despre subiectele abordate.



Anterior, Luca Niculescu s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, şi a vizitat, alături de acesta, staţia electrică de la Chişinău, parte din proiectul liniei de înaltă tensiune Chişinău - Vulcăneşti.



De asemenea, şeful Executivului s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Premierul a avut o discuție și cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care au proiecte de investiţii în Republica Moldova. Luca Niculescu le-a transmis că Guvernul de la București nu intenționează să majoreze taxele.