Luca Niculescu a repetat, marți, de două ori: „Nu cresc taxele”. „Nu vrem să prelungim austeritatea”

În prima sa vizită oficială în afara țării, premierul Luca Niculescu s-a întâlnit la Chișinău cu reprezentanţi ai companiilor româneşti. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a declarat de două ori, marți, că Guvernul nu va crește taxele și impozitele. În prima sa vizită externă, la Chișinău, prim-ministrul le-a transmis reprezentanților companiilor românești cu investiții în Republica Moldova că nu își dorește să prelungească austeritatea, iar consolidarea fiscală nu înseamnă „neapărat” creșterea taxelor, ci oprirea risipei și o colectare mai bună. Ulterior, Luca Niculescu a reiterat acest mesaj menit să liniștească mediul de afaceri într-o postare pe Facebook.

În prima sa vizită oficială în afara țării, premierul Luca Niculescu s-a întâlnit la Chișinău cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care au proiecte de investiţii în Republica Moldova. Prim-ministrul le-a transmis că Guvernul de la București nu intenționează să majoreze taxele. La finalul discuțiilor, a susținut o conferință de presă.

„Am mai spus și astăzi la întâlnirea cu investitorii că acest Guvern nu își dorește mărirea taxelor sau taxe noi. Nimeni nu își dorește alte taxe în România. Noi nu vrem să prelungim austeritatea”, a spus Luca Niculescu la Chișinău.

Premierul a declarat că același mesaj l-a transmis și marilor companii din România, la întâlnirea de luni de la Palatul Victoria.

„Aş dori să subliniez şi aici la Chişinău ceea ce am spus ieri la Bucureşti antreprenorilor cu care m-am întâlnit şi anume faptul că nu dorim să creştem taxele şi impozitele, analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului.

Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare pentru că ştiţi că România, din păcate, este printre ţările care colectează cel mai puţin, dar vom lucra intens la asta, atât cu Ministrul de Finanţe cât şi cu restul colegilor, înseamnă condiţii pentru dezvoltarea capitalului şi înseamnă şi alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puţin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, iar este extrem de important atunci când vrei să atragi un investitor, înseamnă stabilitate şi este bine că după aproape şase luni de criză politică avem un guvern cu putere depline”, a mai declarat Luca Niculescu.

Premierul i-a felicitat, de asemenea, pe reprezentanții mediului de afaceri pentru proiectele desfășurate în Republica Moldova.

„Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape 4 miliarde şi jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că aţi creat 210.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Deci acestea sunt investiţii care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt şi investiţii care înseamnă elemente strategice pentru relaţia bilaterală. Aveţi activităţi foarte diverse. Am avut ocazia în avion să citesc ce face fiecare dintre dumneavoastră şi încă o dată am fost impresionat şi vreau să vă asigur că veţi avea parte de sprijinul Guvernului României”, a transmis premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu a reiterat mesajul de liniștire a mediului de afaceri cu privire la regimul taxelor și impozitelor și într-un mesaj pe Facebook.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal repornirea motoarelor economiei, aducerea investițiilor în țară, condiții pentru echilibrarea bugetului și sprijinirea companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate.

Acesta este mesajul ferm transmis antreprenorilor români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova și pe care am avut bucuria să-i întâlnesc în cadrul primei mele vizite în calitate de prim-ministru.

Am subliniat și la Chișinău ceea ce am spus ieri, la București, antreprenorilor cu care m-am întâlnit: nu dorim să creștem taxele și impozitele.

Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului. Consolidarea fiscală, pentru noi, înseamnă în primul rând să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare și condiții pentru dezvoltarea capitalului”, a spus premierul.

Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), care a participat la discuția de ieri de la Palatul Victoria, a declarat la Antena 3 CNN că nu s-a discutat despre noi taxe sau majorări de taxe în 2027, dimpotrivă, au fost miniștri care au spus că nu vor măriri de taxe, deoarece ar reprezenta o „tragedie” pentru economia românească.

„Nu au spus așa ceva, ba, din contră, câțiva miniștri au spus că intenția lor clară este să nu se mărească taxele și că ar fi chiar o tragedie, nu numai pentru firmele private, chiar și pentru buget, pentru că nu știu câți bani vor mai vor mai putea fi colectați anul viitor. Și chiar s-a menționat faptul că în acest an s-au colectat mult mai mulți bani la buget, mai ales pe TVA, decât în anii anteriori”, a spus el.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la Ministerul Finanțelor se fac zilele acestea calculele pentru Legea bugetului pentru 2027. Alexandru Nazare ar lua în calcul să impoziteze sectoare care în prezent sunt scutite de taxe.