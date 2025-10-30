Nicușor Dan a depus o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria victimelor de la Colectiv. Mesajul Preşedintelui

Presedintele Nicusor Dan depune o coroana de flori si aprinde o lumanare in amintirea victimelor din incendiul petrecut la clubul Colectiv in 30 octombrie 2015. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României a depus o coroană de flori şi a aprins o lumânare, joi dimineaţă, în memoria victimelor de la clubul Colectiv, comemorând 10 ani de la tragedia în care au murit 64 de oameni.

„În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva" - este mesajul de condoleanțe scris pe panglica atașată coroanei de flori aduse de Nicușor Dan la Monumentul Colectiv.

Liderul de la Cotroceni a depus o coroană de flori, a prins o lumânare și s-a înclinat în memoria victimelor.

› Vezi galeria foto ‹

Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a vorbit şi despre ce s-a întâmplat în România în cei 10 ani de la tragedie.

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi.

Nu a existat nici viziunea şi nici corelarea viziunii cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale", a spus Nicușor Dan pentru sursa amintită.

Mesajul lui Nicușor Dan

"Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.

Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.

Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.

S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.

Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă.

În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României", a postat Nicușor Dan pe Facebook.

Ce s-a întâmplat în 2015

Clubul Colectiv, situat în fosta hală a fabricii „Pionierul” din București, Sector 4, găzduia un concert al trupei de rock Goodbye to Gravity, care își lansa albumul „Mantras of War”. Erau prezenți între 300 și 400 de oameni - fani, prieteni, jurnaliști, membri ai echipei tehnice și ai formației.

Clubul avea o singură ieșire funcțională și pereți, stâlpi și tavan acoperiți cu burete fonoabsorbant, extrem de inflamabil, care nu respecta normele PSI.

În sală nu exista sistem de sprinklere, ventilație automată sau avize de securitate la incendiu de la ISU.

În timpul piesei „The Day We Die”, membrii trupei au aprins artificii de scenă (efecte pirotehnice de interior). Scânteile au atins buretele fonoabsorbant de pe un stâlp și, în doar câteva secunde, flăcările au urcat pe tavan. Publicul a început să țipe, crezând inițial că face parte din spectacol.

Primul apel la 112 a fost făcut la 22:36. La locul tragediei au ajuns primele echipaje în mai puțin de 10 minute, dar amploarea incendiului depășea orice capacitate de intervenție obișnuită.

Numărul total al victimelor: 64 de morți și peste 150 de răniți. Mulți dintre supraviețuitori au suferit infecții nosocomiale grave în spitalele din România.

Protestele izbucnite la București și în marile orașe – sub sloganul „Corupția ucide” – au adunat peste 25.000 de oameni în stradă, cerând demisia guvernului.