Nicușor Dan a trecut-o direct „în retragere” pe Mariana Jinga, general cu o stea, implicată în ancheta DNA de la Spitalul Militar

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Preşedintele României Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind trecerea direct în retragere a Marianei Radu Jinga, general de brigadă, cu o stea, al cărei nume care apare, conform Agerpres, în ancheta DNA de la Spitalul Militar Central.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi decretul privind trecerea direct în retragere a doamnei general de brigadă - cu o stea Jinga Radu Mariana din Ministerul Apărării Naţionale, la data de 30 iunie 2026”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Procurorii DNA au făcut, în luna octombrie 2025, percheziții la Spitalul Militar Central, dar şi la domiciliul șefei unităţii sanitare, Florentina Ioniță, care fost pusă sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei. De asemenea, procurorii militari ai DNA i-au interzis fostei șefe a Spitalului Militar să ocupe o funcție similară.

Ulterior, Președintele Nicușor Dan a trecut-o în rezervă și pe Florentina Ioniță.

Florentina Ioniță, general cu 2 stele și apropiată a generalului cu 3 stele, Cătălin Zisu, vizat și el de DNA în legătură cu lucrările de extindere a cimitirului Ghencea Militar, e vizată de fapte de abuz, complicitate la abuz si uzurpare de calitati oficiale. Prejudiciul ar fi estimat la 8,2 milioane de lei.

Procurorii DNA fac 19 percheziții într-un dosar în care se verifică fapte de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale. Prejudiciul în acest dosar e estimat la 8,2 milioane de lei.