Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar, acuzată de fapte de corupție: „O armată puternică înseamnă integritate”

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a semnat decretul petru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță . Fosta șefă a Spitalului Militar a fost pusă sub control judiciar cu o cauțiune de un milion de lei și este acuzată de procurorii DNA de fapte de corupție. Șeful statului a scris că o armată putermică înseamnă și „integritate de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”, iar orice abatere de la acest principiu trebuie sancționtă imediat.

Florentina Ioniță este prima femeie general cu două stele din Armata României și prima femeie numită vreodată la conducerea Spitalului Militar din București. Săptămâna trecută, procurorii DNA au făcut mai multe percheziții la spital într-un dosar în care o acuză pe Ioniță de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale. Prejudiciul ar fi estimat la 8,2 milioane de lei.

În urma acestor suspiciuni, șeful statului a semnat decretul pentru trecerea ei în rezervă, astfel Florentina Ioniță nu mai este cadru militar activ.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță.