Nicușor Dan anunță un parteneriat cu SUA pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă: “Din partea lor e o intenție de finanțare”

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că în marja summitului Inițiativei celor Trei Mări, din Croația, va avea loc o întâlnire cu Chris Wright, secretarul Energiei al Statelor Unite în care se va discuta despre energia nucleară și coridorul vertical de gaze.

“Pe partea nucleară, interesul comun este reabilitarea reactorului 1, aici lucrurile sunt în linie dreaptă, și construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Aici din partea noastră e totală disponibilitate. Din partea americană e o intenție de finanțare. Ei sunt deja aici. România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească pe nuclear. E un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4”, a precizat președintele.

El a precizat că în ceea ce privește coridorul vertical de gaz, este vorba despre o discuție politico-economică.

“Este interesul nostru să decuplăm de furnizarea de gaze dinspre Rusia. E interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. E nevoie de investiție în porturile din Grecia, în sudul acestui coridor. Întrebarea e dacă există suficient de mulți cumpărători în regune ca să justifice investițiile. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României”.

Nicușor Dan a făcut aceste declarații în contextul în care, miercuri, se discută proiecte economice în cadrul Inițiativei celor Trei Mări.

“Sunt țări, cele mai multe dintre ele foste comuniste care au aceeași dezvoltare, aspirații în UE, pentru energie, competititvitate. E important să ne asociem în demersuri pentru a ne expune interesele.

Este o mare oportunitate de a conecta economiile noastre. Trăim într-o lume în care contează mărimea. Cine e mai mare e mai eficient și poate avea fonduri pentru inovare”.