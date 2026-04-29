Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări

Nicușor Dan va fi în Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan, prezent în Croaţia la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, va participa, miercuri, la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al I3M, notează Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului va fi în Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei, alături de reprezentanţi ai mediului financiar şi de afaceri din regiune, dar şi din SUA, Japonia, Coreea de Sud şi Canada.

Vor fi prezente şi instituţii financiare internaţionale, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation şi Japan External Trade Organization. Evenimentul este prezentat ca o platformă majoră de mobilizare a investiţiilor, în special în sectorul energetic.

Forumul reuneşte peste 1.200 de participanţi din 45 de state, reprezentând 174 de entităţi oficiale şi peste 700 de companii şi instituţii financiare. Administraţia Prezidenţială notează că participarea numeroasă a companiilor româneşti arată interesul mediului privat pentru proiectele regionale.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia). Grecia a devenit al 13-lea membru al Iniţiativei în 2023, în urma Summitului de la Bucureşti.

Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.