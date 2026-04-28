Surse: Nicușor Dan știa de sâmbătă că PSD și AUR pregătesc o moțiune de cenzură, dar nu că va fi una comună. Când a aflat

Nicușor Dan va convoca consultări cu partidele parlamentare, după votul asupra moțiunii de cenzură. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a primit încă de sâmbătă, 25 aprilie, informații că atât PSD, cât și AUR pregăteau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, potrivit surselor Antena 3 CNN. Nu știa însă că partidele lucrează împreună la acest demers. A aflat abia după întâlnirea de luni, 27 aprilie, de la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților

Surse oficiale au declarat pentru Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan avea informații încă de sâmbătă că atât PSD, cât și AUR pregătesc o moțiune de cenzură, dar nu știa că au decis să colaboreze.

În timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, care au avut loc luni și la care au fost prezenți toți liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților, a aflat că demersul privind depunerea unei moțiuni de cenzură a avansat.

Însă, abia după ce întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat a aflat Nicușor Dan că PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună. Anunțul a fost făcut chiar în timpul acestor discuții de senatorul AUR Petrișor Peiu și de social-democratul Marian Neacșu.

Petrișor Peiu a dezvăluit, luni seara, la Antena 3 CNN, că prima dată când a apărut ideea unei moțiuni de cenzură comune PSD-AUR a fost vinerea trecută, dar nu a vrut să spună cine a inițiat primul contact. George Simion l-a întrebat ce părere are sâmbătă, iar toate detaliile au fost puse la punct duminică, în cadrul unei discuții cu reprezentanții PSD. Deci luni, când PSD s-a așezat la masa discuțiilor cu Nicușor Dan și foștii colegi de coaliție, planul era bătut în cuie

Liderul AUR a spus că ambele partide se temeau că moțiunea fiecăruia nu va fi votată și atunci aceasta a fost soluția de compromis. Petrișor Peiu susține că AUR nu a cerut nimic de la PSD la schimb pentru a da jos Guvernul Bolojan.

PSD și AUR au strâns deja semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură și au depus-o în Parlament. Documentul va fi citit joi în plenul reunit al Parlamentului, iar marți, 5 mai, moțiunea va fi supusă votului senatorilor și deputaților.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, după acest vot, Nicușor Dan va convoca imediat consultări cu partidele parlamentare, adică miercuri, 6 mai.

Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona din funcția de premier înainte de votul asupra moțiunii și l-a avertizat pe Nicușor Dan că nimic nu oprește PSD să inițieze acțiuni politice inclusiv împotriva sa.