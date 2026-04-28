Planul lui Nicușor Dan: Nicio mișcare până la votul moțiunii de cenzură (surse)

Președintele Nicușor Dan va sta în expectativă până la votul moțiunii de cenzură cu care PSD și AUR vor să-l demită pe premierul Ilie Bolojan, spun surse Antena 3 CNN.

Dan se află marți și miercuri în Croația, la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, după ce luni i-a primit la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernământ.

Sursele Antena 3 CNN afirmă că Dan primit un bilețel chiar în timpul întâlnirii cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în condițiile în care aceste discuții au avut loc fără a fi permise telefoanele.

În textul de pe bilețel, șeful statului era informat că PSD și AUR depun moțiune de cenzură.

Cu alte cuvinte, el nu a aflat direct de la Sorin Grindeanu, deși acesta era acolo.

Președintele va chema partidele la consultări în funcție de rezultatul votului la moțiunea de cenzură

"Surse apropiate Administrației Prezidențiale spun că președintele Dan așteaptă mai întâi să vadă care va fi soarta moțiunii de cenzură.

Dacă, săptămâna viitoare, cei din PSD și AUR reușesc să strângă suficiente voturi și să demită guvernul Bolojan, atunci președintele Dan va chema la Palatul Cotroceni pentru consultări toate partidele parlamentare, urmând să anunțe o decizie în cazul în care găsește o formula nouă de guvernare sau reușește să-i împace din nou pe social-democrați cu cei din PNL.

Dacă, totuși, rămâne premierul Ilie Bolojan, adică moțiunea de cenzură va pica la vot săptămâna viitoare, atunci președintele Nicușor Dan îi va chema la consultări doar pe cei din partidele fostei coaliții de guvernare, încercând să găsească o formulă, o soluție, o cale de împăcare între PSD și PNL.

Acesta ar fi, în momentul de față, planul pe care îl are președintele Nicușor Dan: nici o reacție sau, mă rog, nici o mișcare până săptămâna viitoare, la votul pe moțiunea de cenzură.

Totuși, președintele va face, probabil, declarații astăzi și vom ști atunci dacă are o poziție oficială față de ceea ce s-a întâmplat ieri", a relatat Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN.

Sociolog: După demiterea lui Bolojan, cel mai probabil scenariu este un nou premier PNL

Sociologul Vladimir Ionaș a comentat, marți, la Antena 3 CNN scenariile posibile după eventuala demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Ionaș a estimat că este puțin probabilă o guvernare PSD - AUR după moțiunea de cenzură și a subliniat, pe de altă parte, că președintele Nicușor Dan va avea o misiune foarte dificilă în demersul de a convinge PNL, USR și PSD să continue cu o majoritate parlamentară pro-europeană.

"Cred că, până la urmă, responsabilitatea partidelor care se declară pro-europene, pro-occidentale, este să găsească o soluție, să ofere o majoritate în acest Parlament.

În ceea ce-l privește pe domnul Bolojan, în momentul în care va fi demis din funcția de prim-ministru, va putea deveni fără nicio problemă președintele Senatului. Este senator, poate deveni al doilea om în stat (...)

(În ceea ce privește o guvernare PSD - AUR, după moțiune), din declarațiile publice de până acum, dacă le luăm de bune, sunt zero șanse.

Pe de o parte, președintele nu este de acord cu o astfel de guvernare, pe de altă parte, PSD-ul a declarat că nu există nicio șansă să guverneze împreună cu AUR după moțiunea de cenzură, deci cred că nu putem vorbi despre o astfel de guvernare.

De aceea, în momentul în care moțiunea de cenzură va trece, vom intra într-un context extrem de complicat, pentru că misiunea cea mai grea o va avea președintele României, să convingă Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Partidul Social Democrat.

(Între alegeri anticipate, un premier tehnocrat și un alt premier de la PNL), scenariul cel mai plauzibil îl reprezintă un alt premier de la Partidul Național Liberal", a spus sociologul la Antena 3 CNN.