Sociolog: După demiterea lui Bolojan, cel mai probabil scenariu este un nou premier PNL. Bolojan poate ajunge președinte la Senat

Sociologul Vladimir Ionaș crede că PNL va propune, în cele din urmă, un alt premier în urma demiterii lui Bolojan prin moțiune de cenzură.

Sociologul Vladimir Ionaș a comentat la Antena 3 CNN scenariile posibile după eventuala demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Ionaș a estimat că este puțin probabilă o guvernare PSD - AUR după moțiunea de cenzură și a subliniat, pe de altă parte, că președintele Nicușor Dan va avea o misiune foarte dificilă în demersul de a convinge PNL, USR și PSD să continue cu o majoritate parlamentară pro-europeană.

"Din declarațiile publice de până acum, președintele își dorește să existe o majoritate formată din aceleași forțe pro-europene ca până acum.

Acest lucru nu se poate întâmpla cu domnul Bolojan premier. În același timp, PNL ne spune că, fără domnul Bolojan, nu mai intră la guvernare.

Acum ține doar de capacitatea președintelui de a aduce aceste partide la masă și a le convinge să guverneze împreună.

Va fi o perioadă extrem de grea, pentru că îi va fi foarte greu domnului președinte să obțină acceptul tuturor partidelor.

(Cu privire la posibilitatea unei rupturi în PNL, provocată de facțiunea care dorește să guverneze cu PSD), este posibil să existe o astfel de ruptură sau o schimbare la vârful Partidului Național Liberal, dar asta ține de politica internă a partidului.

Sociolog: După ce nu va mai fi premier, Bolojan poate fi președintele Senatului

Cred că, până la urmă, responsabilitatea partidelor care se declară pro-europene, pro-occidentale, este să găsească o soluție, să ofere o majoritate în acest Parlament.

În ceea ce-l privește pe domnul Bolojan, în momentul în care va fi demis din funcția de prim-ministru, va putea deveni fără nicio problemă președintele Senatului.

Este senator, poate deveni al doilea om în stat (...)

(În ceea ce privește o guvernare PSD - AUR, după moțiune), din declarațiile publice de până acum, dacă le luăm de bune, sunt zero șanse.

Sociolog: Scenariul cel mai plauzibil după moțiune este un guvern condus de un alt premier de la PNL

Pe de o parte, președintele nu este de acord cu o astfel de guvernare, pe de altă parte, PSD-ul a declarat că nu există nicio șansă să guverneze împreună cu AUR după moțiunea de cenzură, deci cred că nu putem vorbi despre o astfel de guvernare.

De aceea, (repet că) în momentul în care moțiunea de cenzură va trece, vom intra într-o într-un context extrem de complicat, pentru că misiunea cea mai grea o va avea președintele României, să convingă Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Partidul Social Democrat.

(Între alegeri anticipate, un premier tehnocrat și un alt premier de la PNL), scenariul cel mai plauzibil îl reprezintă un alt premier de la Partidul Național Liberal", a spus sociologul la Antena 3 CNN.