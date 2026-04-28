Nicușor Dan anunță investiții majore după aderarea României la Fondul celor Trei Mări

1 minut de citit Publicat la 17:11 28 Apr 2026 Modificat la 17:12 28 Apr 2026

Președintele României se află miercuri și joi la Dubrovnik, unde participă la Summitul Inițiativei Celor Trei Mări. Foto: X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, a fost semnat un memorandum între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka. De asemenea, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări și va beneficia de investiții esențiale în energie, transport și infrastructură digitală.

„Astăzi, la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale.

Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka.

Parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua socială X.

Președintele a mai anunțat că România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări.

„Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială.

Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României se află miercuri și joi la Dubrovnik, unde participă la Summitul Inițiativei Celor Trei Mări și la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări.

În timp ce președintele se află în această deplasare externă, în România, PSD și AUR au anunțat că au strâns semnăturile necesare și au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul va fi citit joi în plenul Parlamentului, iar votul va fi dat marți, 5 mai.