Nicușor Dan: "CCR nu s-a pronunțat dacă, la finalul celor 45 de zile de interimat, Guvernul rămâne în această formă”

Nicușor Dan: "Nu voi fi de acord cu un guvern minoritar cu susținere AUR".

Președintele Nicușor Dan a făcut, vineri, în Cipru, la finalul Consiliului European informal, noi declarații despre criza politică declanșată de retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD. Președintele a precizat că CCR nu s-a pronunțat până acum în legătură cu situația în care se află în prezent Ilie Bolojan, în urma retragerii miniștrilor social-democrați.

“Din lunga noastră experiență cu guverne care au fost contestate, CCR s-a pronunțat pe multe lucururi, dar nu s-a pronuțat pe ce se întamplă în situația în care la sfârșitul celor 45 de zile de interimat, guvernul rămâne așa sau se face o rocadă între miniștri. Există în spațiul public această preocupare sau chiar intenție de a cere CCR să se pronunțe în avans să existe o soluție constituțională”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la intenția PSD de a sesiza CCR pe acest subiect.

Nicușor Dan a mai precizat că dacă PNL sau PSD vor spune în consultările cu el că vor un guvern minoritar cu susținere AUR, atunci el nu va fi de acord cu acest scenariu.

Întrebat despre afirmația premierului Ilie Bolojan potrivit căreia guvernul va lucra mai ieftin și mai bine cu puțini miniștri, Nicușor Dan a spus: “Pentru că vreau să-mi păstrez statutul de mediator, vă pot spune că îmi cereți să compar două scenarii și nu pot spune asta”.

Nicușor Dan: "Pot să răspund cu fermitate că sunt mediator”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă există îngrijorare la nivel european privind evoluții politice din România: “Unii au întrebat, alții nu. Cei care m-au întrebat au făcut-o relaxat. Nimeni nu a fost în vreun fel de panică”.

Despre semnarea decretelor privind miniștrii PSD, Nicușor Dan a precizat: “aceste propuneri au venit după ce am vorbit aseară cu dvs. Peste zi colegii mei s-au uitat pe el, au încomit decretele și în drum spre avion voi face o mie verificare și dacă este totul în regulă le voi semna”. „Pot să răspund cu fermitate că sunt mediator”, a mai spus Nicușor Dan.

"Eu sunt mediatorul. Avem un guvern din care s-au retras niște miniștri. La un moment probabil se va duce în Parlament pentru vot. Acesta este scenariul în care suntem".

Întrebat despre posibile negocieri cu AUR, demarate de PNL pentru un guvern minoritar, Nicușor Dan a răspuns: “AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu îmi închipui că într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii nu vor respecta consemnul partidului. În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritat cu susținerea AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, la finalul summitului din Cipru, despre afirmația liderului AUR, George Simion, care l-a acuzat că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică. Șeful statului a răspuns că „declarația e sub orice nivel de dialog”.