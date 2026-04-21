Ilie Bolojan: Guvernul va funcționa mai bine fără miniștrii PSD, iar presiunea “baronilor locali” va dispărea

Premierul a acuzat PSD că încearcă să scape de responsabilitate. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la Pro TV că PSD a început o politică de “opoziție în interiorul puterii” în momentul în care au început reformele din administrație, deși partidul condus de Grindeanu nu a avut obiecții când au fost crescute taxele:

“Am lucrat bine în primele luni, când am fost în situația să luăm măsuri de creștere a taxelor pentru că era o condiție pentru a nu ni se bloca fondurile europene. În momentul în care am trecut la reforma în administrație, la măsurile de reducere de cheltuieli deja toate lucrurile se duceau cu frâna de mână trasă și PSD ca partid a început o politică de opoziție în interiorul puterii și nouă luni de zile m-am făcut că nu aud toate criticile, având convingerea că e o tactică a PSD de a se deroba de răspundere, participând la decizie, pentru că toate deciziile le-am luat în comun. Nu s-au mulțimit cu asta.

Ca să ne putem menţine cheltuielile statului în nişte limite normale, am introdus o disciplină în finanţele ţării şi Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o puşculiţă pentru administraţii neperformante, pentru rezolvarea unor probleme într-un judeţ sau în altul, iar oamenii care erau obişnuiţi, în principal baroni locali de la PSD, normal că au avut o stare de nemulţumire, pentru că s-au comportat uneori şi în guvernarea naţională unii dintre ei aşa cum se comportă în judeţele unde ţin majorităţi stabile”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a acuzat PSD că încearcă să scape de responsabilitate: “În condițiile în care toate deciziile care s-au luat, au fost luate de comun acord și tu fugi de răspundere și minți în permanență, în condițiile în care n-ai venit cu nicio formulă nouă, cu ceva mult mai bun care să fi fost respins de Bolojan, nu ai venit cu soluții care nu sunt atât de simplu de oferit când trebuie să reduci chletuieli, se pune problema că încerci să te derogi de responsabilitate indicând un vinovat. E o tactică veche politică, dar nu a funcționat”.

Ilie Bolojan a subliniat importanţa reducerii deficitului bugetar, menţionând că România plăteşte anul acesta 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, ceea ce reprezintă 2,8% din PIB - aproape jumătate din deficit. El a acuzat PSD că “a aprins un fitil fără să calculeze unde va detona acel fitil”.

"Sunt mulţi români care sunt nemulţumiţi, pentru că, inevitabil, a fost o afectare a puterii lor de cumpărare - şi le mulţumesc pentru că au trecut prin această situaţie dificilă - şi care poate nu înţeleg toate aceste mecanisme bugetare. De ce? Pentru că ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi în condiţii normale", a spus premierul.

Ce va face Bolojan dacă Nicușor Dan îi va cere să demisioneze

Întrebat ce va face dacă preşedintele Nicuşor Dan îi va cere să demisioneze pentru evitarea crizei politice, Bolojan a răspuns:

”Am avut această discuţie cu domnul preşedinte, l-am informat că nu voi demisiona pentru că, dacă ar fi o rezervă financiară şi aş şti că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar dacă există nişte soluţii pe care le are în sertar Partidul Social Democrat şi, dacă le pune pe masă, totul se va rezolva, dar n-au propus nici o soluţie, alta decât cele care au fost puse în practică de guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluţii, ori creşti venituri, ori scazi cheltuieli, dacă aş şti că asta este situaţia, credeţi-mă, mâine n-aş mai fi. Dar nu este această situaţie”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că a redus deficitul în această perioadă: ”Am trecut România împreună cu toţi colegii care au fost în guvern, cu susţinerea acestor partide, chiar dacă PSD în permanenţă a atacat guvernul din parlament, din afară şi cred că avem obligaţia să ducem lucrurile mai departe şi să menţinem echilibrele financiare şi să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a mai spus că “vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situaţie complicată, cu un Parlament pulverizat, în care e greu să faci majorităţi, pentru că unii se condiţionează pe alţii”.

“România are nevoie de un guvern care să lucreze şi în această situaţie, dacă joi miniştrii PSD se retrag, suntem pregătiţi să înlocuim aceşti miniştri cu titularii care rămân la celelalte ministere, în aşa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală pentru câteva priorităţi foarte importante, dintre care cea mai importantă şi cea mai urgentă este finalizarea lucrărilor mari care sunt în curs, din fonduri europene, la autostrăzi, la şcoli, la spitale în România, în fiecare localitate, în parte, pentru că altfel pierdem aceşti bani, dacă nu facem ce trebuie”, a spus premierul.

Bolojan a mai spus că guvernul va fi mai eficient fără miniștrii PSD: ”În aceste zile, în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moţiune de cenzură, voi demonstra că se pot obţine rezultate mult mai bune decât în condiţiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condiţiile în care miniştrii lucrează să făcă performanţă. Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puţini miniştri şi va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparaţii, ci pentru că este o necesitate pentru ţara noastră”, a spus Bolojan.