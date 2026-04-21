Ilie Bolojan insistă că are o relație „bună” cu Nicușor Dan: „Consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă”

Premierului llie Bolojan i s-a reproșat că a luat decizii care au dus la deteriorarea relațiilor cu președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a declarat, marți, la finalul unei ședințe de patru ore a conducerii PNL, în care i s-a reproșat deteriorarea relațiilor cu Nicușor Dan, că îl consideră pe președinte un „partener”. Premierul a insistat că a avut și are în continuare o colaborare instituțională „bună” cu șeful statului. În ceea ce privește o aparentă ezitare a președintelui României de a-și exprima sprijinul față de el, Bolojan a spus că Nicușor Dan încearcă să nu își depășească limitele constituționale.

Premierului Ilie Bolojan i s-a reproșat, în ședința conducerii PNL, că a luat decizii care au dus la deteriorarea relațiilor cu Nicușor Dan și PNL „în izolare”. Întrebat la conferința de presă de la finalul reuniunii, Bolojan a declarat că are o „colaborare bună” cu șeful statului.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan, ca oameni responsabili înțelegem că pentru a obține efecte maxime în reprezentarea României pe plan extern, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună și am avut o colaborare foarte bună. Da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl consideră și acum un partener pe Nicușor Dan, după ce președintele a ezitat să își exprime susținerea față de el în această criză politică, Bolojan a spus: „În mod evident, da”

„Aici nu e vorba de relație politică, aici e vorba de relații instituționale și am răspuns. Fiecare om care ocupă o funcție își gestionează activitatea așa cum consideră de cuviință și cred că președintele României caută să rămână într-un mandat constituțional, adoptând pozițiile pe care le consideră fezabile”, a adăugat Bolojan.

În şedinţa PNL, Hubert Thuma i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu scoată PNL de la guvernare, l-a acuzat că i-a permis lui Ciprian Ciucu să îl atace pe Nicuşor Dan și a luat o serie de decizii care au dus la deteriorarea relațiilor cu președintele. Președintele CJ Ilfov a făcut o comparație cu mandatul fostului premier Emil Boc, când el și fostul președinte Traian Băsescu „s-au susținut reciproc”.

„Care e relaţia dumneavostră cu președintele României? Colegi de-ai noştri îl atacă constant în ultimul timp. Că nu e asumat, nu-şi asumă relaţia cu noi, cu dumneavoastră, cum am ajuns aici? El v-a desemnat să fiți prim-ministrul României. Domnul Boc şi Băsescu s-au susținut reciproc. Noi la o lună după ce am ajuns la guvernare am mărit TVA cu toate că Nicuşor Dan ne-a rugat să nu facem asta. PNL merge pe o politică de izolare”, a spus Thuma.

Președintele României, Nicușor Dan, a chemat liderii Coaliției la consultări, la Palatul Cotroceni, miercuri, după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan și i-a dat un ultimatum pentru demisie. Președintele PNL a declarat că nu demisionează și a anunțat că a primit mandat să negocieze un guvern minoritar cu el în funcția de premier.