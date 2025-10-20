Nicușor Dan, despre controversa „gap-ului TVA la gem”: „Nu trebuie să le interzicem oamenilor să își facă gem, zacuscă sau vin”

Preşedintele Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA-ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, dar „asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem sau zacuscă”.

Șeful statului, a fost întrebat, într-un interviu la Observator, despre declaraţia recentă a şefului ANAF că gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA.

„A fost o declaraţie total…Bineînţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă. Problema mare este la mare evaziune şi acolo trebuie să ne ducem”, a răspuns Nicușor Dan.

Acesta a precizat nu a discutat cu şeful ANAF dar a avut mai multe discuţii cu ministrul de Finanţe de mai multe ori, care coordonează activitatea asta.

„Nu sunt mari paşi înainte, dar procesul de informatizare al ANAF, care a ajuns la un anumit stadiu, a permis ANAF-ului să vadă automat nişte comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului exact la firmele unde softul zicea că pot să aibă nişte probleme. S-au făcut nişte mici paşi. Nu avem controlori suficienţi. Sunt multe probleme din sfera asta, dar cel puţin, la nivelul Ministerului de Finanţe, există această voinţă de a rezolva problema necolectării”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, vineri, în urma declarațiilor făcute de șeful ANAF, precizând că „noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor”.