Ilie Bolojan îl ceartă pe șeful ANAF: “Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, vineri, în urma declarațiilor făcute de șeful ANAF, privind "gap-ul TVA la gem" FOTO: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, vineri, în urma declarațiilor făcute de șeful ANAF, privind "gap-ul TVA la gem", precizând într-un interviu pentru Radio România Actualități, că "noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor”.

Premierul a mai precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.

”Vor fi publicate săptămâna viitoare şi datoriile companiilor de stat şi lista cu aceste companii. Nu am mai aprobat în guvern bugetele lor, de când sunt premier, acolo unde au avut pierderi, decât cu planuri de recuperare”, a mai precizat Ilie Bolojan.

El a dat exemplul companiei Metrorex, care este subvenţionată în fiecare an cu aproximativ 900 de milioane de lei. ”Cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane şi atunci le-am aprobat bugetul, condiţionându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor şi au trebuit să facă acest lucru”, a spus el.

Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificate, a mai precizat Ilie Bolojan.

”Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au luat bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toţi. Instituţiile publice. Primării, spitale şi aşa mai departe care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea guvernul? Nu îşi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii. Dom'le, nu avem bani de salarii. Şi atunci venea guvernul printr-o hotărâre de guvern şi le dădea aceşti bani. Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi”, a mai precizat premierul.

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a asigurat vineri populaţia că nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului.

"Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual al ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare".