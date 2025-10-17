Șeful ANAF revine cu precizări după scandalul "gap-ului TVA la gem": "Nu vom impozita autoconsumului populaţiei"

"ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei", a spus şeful ANAF. Foto: Hepta

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a asigurat vineri populaţia că nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului. Precizările vin în urma controverselor şi a ironiilor apărute în spaţiul public după ce şeful ANAF a declarat că "gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA".

"Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual al ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare", a spus Adrian Nica, preşedintele ANAF.

El a explicat ce reprezintă gap-ul TVA, subliniind că "în prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA".

"Decalajul fiscal (gap) reprezintă diferenţa dintre TVA potenţială, estimată pe baza conturilor naţionale (ESA 2010), şi TVA efectiv colectată la buget. Am declarat, astfel, că vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătăţirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realităţile economice şi sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional", a explicat el.

Astfel, este necesar ca ANAF, INS (Institutul Naţional de Statistică), Ministerul Finanţelor şi parteneri europeni să colaboreze tehnic pentru alinierea metodologică a estimărilor privind gap-ul de TVA, pentru a putea interpreta mai precis diferenţele dintre evaziune, neconformare şi factori statistici.

ANAF va colabora şi cu Banca Mondială pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi analiza structurii decalajului fiscal, în conformitate cu bunele practici internaţionale.

"Această colaborare urmăreşte consolidarea capacităţii tehnice şi analitice a ANAF de a interpreta corect diferenţa dintre TVA teoretică/potenţială şi taxa efectiv colectată, printr-o abordare integrată, bazată pe date economice şi statistice actualizate. Analiza complexă a acestei problematici poate conduce şi la ajustarea anumitor prevederi legislative care afectează procesul de colectare a TVA, inclusiv în domenii precum procedurile de insolvenţă, acolo unde se constată pierderi sistemice de venituri", adaugă el.

Potrivit şefului ANAF, este esenţial să avem o înţelegere corectă şi detaliată a structurii gap-ului de TVA, pentru a putea determina precis ponderea fraudei fiscale şi a diferenţia între cauzele reale ale decalajului de colectare — evaziune, neconformare, pierderi administrative sau factori statistici.

"Doar pe baza unor date exacte, corelate cu realităţile economiei româneşti, putem formula măsuri fiscale şi operaţionale eficiente, care să conducă la reducerea treptată a decalajului de colectare a TVA şi la creşterea sustenabilă a veniturilor bugetare. În concluzie, atenţia noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme, iar autoconsumul nu va face obiectul inspecţiilor fiscale ANAF. Deşi unele interpretări din spaţiul public confirmă că nu toate interesele converg spre performanţa ANAF, mesajul meu este unul clar: ANAF continuă lupta împotriva marii evaziuni, cu aceeaşi seriozitate confirmată de acţiunile şi rezultatele noastre recente", mai spune Adrian Nica.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că "gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA" al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, "produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA".