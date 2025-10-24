Nicușor Dan, despre majorarea salariului minim: Toată lumea vrea salarii mai mari, dar s-ar putea pierde mii de locuri de muncă

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

"Toată lumea îşi dorește salarii mai mari, dar e posibil ca, forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive şi mii de oamenii să-şi piardă locurile de muncă", a declarat Nicușor Dan, întrebat fiind despre o eventuală mărire a salariului minim pe economie în 2026.

Președintele României a abordat, ulterior, subiectul şi din perspectiva directivelor europene:

"Există o directivă europeană care, într-un mod complicat tehnic, vorbeşte de această mărire. Directiva este contestată la Curtea de Justiţie şi termen de judecată va fi în noiembrie. Există şi un dialog absolut necesar între Guvern, patronate şi sindicate, legat de oportunitate.

Evident că toată lumea își doreşte salarii mai mari, dar e posibil ca, forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive şi mii de oamenii să-şi piardă locurile de muncă. Discuţia este necesară şi tehnică.

În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media sunt disponibil. Pentru moment, nu mi s-a solicitat şi cred că primul pas este să se întâlnească aceste trei entităţi", a mai declarat Nicușor Dan.

Grindeanu: „Înghețarea salariului minim ar putea duce spre infringement”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri, că a avut loc o primă discuție în Coaliție despre înghețarea salariului minim, dar nu s-a ajuns la un acord. Liderul PSD a adăugat că a fost avertizat de comisarul european Roxana Mînzatu că o astfel de decizie nu ar fi bună deoarece ar putea duce spre declanșarea unei proceduri de infringement împotriva României.

Sorin Grindeanu a mai spus că a cerut Ministerului de Finanțe să calculeze impactul majorării salariului minim și speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă este adevărat că există un acord de principiu în coaliţie pentru îngheţarea salariului minim anul viitor.

„Am avut săptămâna trecută cred (...) o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date.

Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are exact acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement.

Atunci eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europeane un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.