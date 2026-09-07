Nicușor Dan le-a pus o întrebare de matematică elevilor de la școala din Curcani. Apoi a povestit cum a fost prima lui zi de școală

1 minut de citit Publicat la 13:00 07 Sep 2026 Modificat la 13:01 07 Sep 2026

Nicușor Dan a fost prezent la deschiderea anului școlar în Călărași. FOTO: INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Nicușor Dan a povestit, luni, despre prima lui zi de școală. Președintele a fost prezent la deschiderea anului școlar în Călărași, unde le-a pus o întrebare de matematică elevilor care urmează să învețe tabla înmulțirii.

"Mi-aduc aminte pentru că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală, 300 de metri distanță. Era prima oară când intram în curtea aia.

Mă ținea mama de mână. Mi-am ales colegul de bancă.

Mi-aduc bine aminte", a declarat Nicușor Dan, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor.

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Președintele a participat luni la deschiderea anului școlar la o unitate de învățământ din Curcani, județul Călărași.

Nicușor Dan a spus că a vorbit cu copiii și că i-a întrebat pe cei care urmau să învețe anul ăsta tabla înmulțirii cât fac 6 împărțit la 2.

Totodată, Nicușor Dan a fost întrebat ce sfat le-ar dea copiilor care vor să fie premieri: "Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat".