Nicușor Dan le-a pus o întrebare de matematică elevilor de la școala din Curcani. Apoi a povestit cum a fost prima lui zi de școală

Nicușor Dan a povestit, luni, despre prima lui zi de școală. Președintele a fost prezent la deschiderea anului școlar în Călărași, unde le-a pus o întrebare de matematică elevilor care urmează să învețe tabla înmulțirii.
"Mi-aduc aminte pentru că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală, 300 de metri distanță. Era prima oară când intram în curtea aia.
Mă ținea mama de mână. Mi-am ales colegul de bancă.
Mi-aduc bine aminte", a declarat Nicușor Dan, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor.
Președintele a participat luni la deschiderea anului școlar la o unitate de învățământ din Curcani, județul Călărași.
Nicușor Dan a spus că a vorbit cu copiii și că i-a întrebat pe cei care urmau să învețe anul ăsta tabla înmulțirii cât fac 6 împărțit la 2.
Totodată, Nicușor Dan a fost întrebat ce sfat le-ar dea copiilor care vor să fie premieri: "Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat".