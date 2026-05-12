Nicușor Dan: Până pe 31 mai vom avea contractele semnate pe programul SAFE

1 minut de citit Publicat la 10:04 12 Mai 2026 Modificat la 10:21 12 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

România se află "în grafic" în ceea ce privește programul SAFE, de finanțare prin împrumuturi europene, a înzestrării militare a țării, a spus marți președintele Nicușor Dan, la evenimentul Black Sea and Balkans Security Forum.

Șeful statului a dat garanții că, în pofida crizei politice de la București, "nu există dubii din partea partidelor pro-occidentale" în ceea ce privește obligațiile strategice ale țării.

El a detaliat că, marți, în Comisiile parlamentare de Apărare se va vota ultima parte a acordului SAFE.

"În perspectiva programului SAFE, companiile vor aduce o parte din producție în România", a afirmat Dan, estimând că ar fi vorba despre o sumă de 13 miliarde de euro.

"Din discuțiile pe care le-am avut cu firmele care urmează să vină pentru a semna contracte, există toată voința pentru ca activitatea economică să nu se sfârșească în 2030", a adăugat el.

Nicușor Dan: Statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze în această perioadă de provocări

Anterior, în deschiderea evenimentului Black Sea and Balkans Security Forum, Dan a spus că "România, pe plan național, se consolidează și, consolidându-se, crește securitatea la Marea Neagră, crește securitatea pe flancul estic NATO și în Balcanii de Vest".

"Suntem într-o perioadă cu multiple provocări și aici este nevoie, față de aceste provocări, ca statele care gândesc la fel să colaboreze și asta se va întâmpla.

Acesta este obiectivul discuțiilor de mâine, de la formatul B9. Acesta este obiectivul discuțiilor de la Ankara, de la Summitul NATO de peste două luni.

Și sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom vom exprima solidaritate și vom reuși să fim efectivi în obiectivele pe care ni le-am propus.

Asta înseamnă investiții în apărare, asta înseamnă interoperabilitate și asta înseamnă un parteneriat transatlantic care să fie efectiv", a conchis el.