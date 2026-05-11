MApN, despre achiziţiile din SAFE: Nu vom semna contracte în condiţii dezavantajoase şi care contravin eficienţei utilizării fondurilor

<1 minut de citit Publicat la 20:52 11 Mai 2026 Modificat la 21:37 11 Mai 2026

Militari români se antrenează cu o dronă, în cadrul unui exercițiu. Foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Ministerul Apărării Naţionale a precizat, luni, referitor la achiziţiile realizate prin programul SAFE, că nu va semna contracte de achiziţie publică în condiţii dezavantajoase pentru instituţie şi care contravin principiului eficienţei utilizării fondurilor publice.

„Referitor la stadiul actual al derulării proiectelor Ministerului Apărării Naţionale din cadrul iniţiativei SAFE, precizăm următoarele: Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt în derulare, comisiile de evaluare nominalizate şi experţii cooptaţi din cadrul structurilor MApN având deplina responsabilitate a derulării acestora, funcţionând independent şi acţionând în mod imparţial şi obiectiv, cu respectarea prevederilor legale incidente în domeniul achiziţiilor publice”, precizează MApN într-un comunicat preluat şi de Agerpres.

Potrivit Ministerului, după primirea aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAŢ) şi a aprobării prealabile a Parlamentului României, Direcţia Generală pentru Armamente, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 62/2025 cu modificările şi completările ulterioare, a transmis operatorilor economici aprobaţi de CSAT pentru fiecare proiect SAFE, invitaţiile de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

„MApN nu va semna contracte de achiziţie publică în condiţii dezavantajoase pentru instituţie prin raportare la prevederile documentaţiei de atribuire aprobate şi care contravin principiului eficienţei utilizării fondurilor publice”, transmite sursa citată.