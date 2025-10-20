Nicușor Dan, prima reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților: Va fi redactată o nouă lege

<1 minut de citit Publicat la 17:23 20 Oct 2025 Modificat la 17:23 20 Oct 2025

Președintele Nicușor Dan. Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, după ce CCR a decis că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională, că va fi redactată o nouă lege „care va ține cont de decizia” judecătorilor.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale - pensia egală cu salariul - pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a scris șeful statului, pe contul de X.

Curtea Constituțională a decis luni că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională.

Hotărârea ar putea avea un puternic impact asupra Coaliției de guvernare.

Legea contestată de ICCJ la Curte prevedea reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare. După decizia Curții, legea trebuie pusă de Parlament în acord cu motivarea pe care o vor redacta judecătorii CCR.