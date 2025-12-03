Nicușor Dan s-a întâlnit cu ambasadorii statelor UE la București: „Am subliniat importanța întăririi apărării europene”

Potrivit şefului statului, implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creşterea mobilităţii militare şi programul SAFE rămân prioritare pentru România. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, miercuri, cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucureşti, prilej cu care a reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic.



„Astăzi, am avut o discuție substanțială cu ambasadorii statelor membre ale UE la București. Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european și pentru consolidarea securității și apărării în actualul context geopolitic.

Am subliniat importanța întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO, precum și necesitatea de a continua eforturile începute la Consiliul European din octombrie. Implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creșterea mobilității militare și programul SAFE rămân prioritare pentru România”, a anunțat Nicușor Dan pe platforma X.

Președintele a adăugat că a discutat cu ambsadorii și despre importanţa consolidării competitivităţii economice europene şi despre necesitatea unui buget ambiţios al UE post 2027, care să menţină politicile de coeziune şi agricultură ca piloni esenţiali ai convergenţei.

„Am discutat, totodată, despre importanța consolidării competitivității economice europene și despre necesitatea unui buget ambițios al UE post 2027, care să mențină politicile de coeziune și agricultură ca piloni esențiali ai convergenței.

România va continua să se implice activ și constructiv în toate dezbaterile europene, pentru a identifica cele mai bune soluții la provocările actuale și viitoare. Mulțumesc ambasadorilor pentru dialogul deschis și substanțial și le urez succes partenerilor danezi și viitoarei Președinții cipriote a Consiliului UE”, a precizat șeful statului.

