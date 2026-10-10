Nicușor Dan trage semnalul de alarmă: "Nu e așa evident că românii văd viitorul bazat pe o societate democratică. Populismul crește"

Președintele Nicușor Dan a avertizat sâmbătă că democrația este pusă în discuție, în prezent, în România. FOTO Captură foto Facebook Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avertizat sâmbătă că democrația este pusă în discuție, în prezent, în România și că, judecând după sondajele de opinie, nu toți cetățenii își mai văd viitorul într-o societate democratică.

Prezent sâmbătă la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc, șeful statului a vorbit despre creșterea populismului, despre "valurile de ură" care străbat societatea și despre pesimismul și neîncrederea care domină, în opinia sa, multe părți ale societății.

"Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi aici. Acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult în conștiința națională și democratică a acestui popor. Partidul Național Țărănesc a fost un promotor al unor valori: moralitatea, responsabilitatea, loialitatea față de statul român", a declarat președintele.

Potrivit acestuia, atașamentul față de aceste valori s-a dovedit în perioada comunistă. A urmat apoi perioada postcomunistă, în care România a avut nevoie de reconstrucție și de repere.

"Lupta a fost pierdută la acel moment, dar valorile promovate atunci sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi", a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția că democrația nu mai este o certitudine pentru toți românii. "Vorbim puțin de valori. În primul rând, democrația, și e important să o reafirmăm, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna, și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm, în sondaje de opinie, românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică", a afirmat președintele.

"Vorbim apoi de valorile creștine, pentru că PNȚ a fost și este un partid creștin-democrat, și, când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creștine ale iubirii aproapelui sau cel puțin al respectului față de aproape, păstrând, evident, caracterul laic al statului", a spus el.

Președintele a avertizat asupra creșterii populismului în România: "Mai vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului, și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România, și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi, pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme. Și nu în cele din urmă, loialitatea față de statul român și credința că toți împreună putem să facem lucruri bune cu statul român, pentru că, din nou, pare că în multe părți ale societății domină pesimismul, neîncrederea. Acestea sunt valorile pentru care niște oameni au luptat, s-au sacrificat, și pentru care avem responsabilitatea să luptăm în continuare", a conchis Președintele.