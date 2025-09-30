Nicușor Dan vrea ca următorul director al SRI să facă o prioritate din combaterea influenţei Rusiei

Președintele Nicușor Dan spune că acest aspect era o mare prioritate încă dinainte de alegerile din noiembrie / Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dat asigurări, marţi, că următorul director civil al SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei şi a vorbit şi despre reţelele sociale care amplifică dezinformarea, arătând că acestea nu trebuie interzise, ci doar reglementate suplimentar în urma unor dezbateri, notează Agerpres.

Întrebat în cadrul Conferinţei „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun”, de la Timişoara, dacă următorul director SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei în României, preşedintele a răspuns că se va asigura că se va întâmpla acest lucru.

„Era o mare prioritate încă dinainte de alegerile din noiembrie, este cu atât mai mult o prioritate după alegerile din noiembrie, însă, aşa cum am spus, a fost un şoc tehnologic pentru care nu au fost pregătiţi. Deci e o chestiune e foarte serioasă”, a spus preşedintele.

El a declarat că din momentul în care în sondaje Vladimir Putin are încredere de 10 -15%, „înseamnă că asta este o chestiune serioasă de securitate naţională”.

„Pentru servicii, trebuie să apere securitatea naţională şi promit că în momentul în care o să aibă un director civil, mă asigur că fac asta”, a spus Dan.

Tot pe subiectul influenţei Rusiei, Nicuşor Dan a fost întrebat de ce crede că valul extremist este în creştere în ţara noastră.

„Din două motive mari, unul mai mare decât altul. Cel mai mare este neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România, şi aici avem cu toţii mult de lucru, şi al doilea prin această influenţă rusă, care a început, în opinia mea, imediat după 2014”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan: „Orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o identitate de persoană fizică sau juridică”

El consideră că influenţa rusă reuşeşte să scoată în evidenţă „nişte frustrări reale ale oamenilor” care sunt duse într-o direcţie populistă, izolaţionistă şi extremistă.

„Este şi o chestiune de tehnologie, pentru că mijloacele pe care ei le folosesc sunt extrem, extrem de sofisticate, şi aici este o discuţie pentru toate ţările occidentale, europene, cum să facem ca, tehnologic, partea de dezinformare şi de circulaţie de informaţii false să o contracarăm mai repede, mai eficient”, a spus Dan.

Referitor la reţele sociale, care au rol important în dezinformare, preşedintele a spus că „nu putem imagina o lume fără” acestea, însă trebuie „să punem acea limită pentru chestiuni care afectează doar echilibrul democratic”.

Şeful statului a fost întrebat dacă democraţia poate convieţui cu reţelele sociale şi algoritmii lor actuali.

„Am avut mult timp suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu, de fapt ce spus TikTok, şi înclin să cred, este că în campania Călin Georgescu, cine a făcut campania cunoştea foarte bine modul în care funcţionau algoritmii. TikTok la momentul acela nu avea filtre pentru comentariile pe care le făceau oamenii, adică aveau filtre care măsurau expunerea prin postări, dar nu aveau filtre care măsurau expunerea prin comentariile la postări. Şi asta a fost una dintre metodele pe care ei le-au folosit”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

El a adăugat că susţine ca „orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o identitate de persoană fizică sau juridică”.

Şeful statului a mai menţionat că dezbaterea pe reglementarea reţelelor sociale va continua în următoarea perioadă.