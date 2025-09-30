Nicușor Dan susține că Moldova a fost prevenită că Rusia va încerca să influențeze alegerile: „România credea că e sigură”

Nicușor Dan spune că s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele din Moldova / Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara Cities Summit 2025, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova. „M-am trezit de două ori peste noapte, nu mi-am planificat, dar eram prea curios”, a adăugat acesta. El a mai subliniat că spre deosebire de România, Republica Moldova a fost avertizată din timp în legătură cu un posibil atac al Rusiei la alegeri.

Nicușor Dan a mai declarat că „banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulţi decât în 2024”.

„O chestiune foarte serioasă, alegerile din Republica Moldova. Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat şi nişte mesaje pentru cetăţenii basarabeni din România. Pentru că aşa-numitul CEC din Republica Moldova dă rezultatele online, am urmărit de la ora 9, ba chiar m-am trezit de două ori peste noapte, nu mi-am planificat, dar eram prea curios. Şi, bineînţeles, rezultatul este absolut încurajator.

Ştiţi că am fost de vreo două ori în Republica Moldova, în intervalul ăsta şi îngrijorările erau mari. Am avut campania pentru prezidenţiale şi referendumul din 2024 în care estimările au fost că 80.000 - 100.000 de voturi au fost cumpărate de reţeaua Şor”, a declarat Nicuşor Dan, la Timişoara Cities Summit 2025.

Șeful statului a explicat că Moldova a fost prevenită de existența acestor atacuri ale Rusiei, pe când România a fost luată pe nepregătite.

„Moldova a fost prevenită. Acolo lucrurile erau această influenţă. Oamenii se aştepau ca Rusia să încerce să încurce alegerile (...) Republica Moldova era prevenită. Acolo unde au simţit că nu au resurse, au cerut ajutorul ţărilor europene şi l-au primit.

România credea că e sigură. Unde a fost România prinsă pe picior greşit, a fost de amploarea şi de viteza tehnologică a operaţiunii care s-a desfăşurat cu Călin Georgescu cu două săptămâni înainte de alegerile din noiembrie”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă Republica Moldova este pregătită să adere la Uniunea Europeană, el a declarat că, cel mai probabil, în trei ani va fi posibil acest lucru.

„Eu sunt convins, aş paria că în 3 ani de acum, Moldova va fi membră a UE. Dincolo de greutăţile prin care Moldova trece, cea mai flagrantă este preţul la gaz. Administraţia şi mare parte din cetăţeni susţin parcursul european. Şi în acest clclu care înseană preşedinte şi Parlament 4 ani, Moldova va face tot e depinde de ea să adere la UE. Pe partea ceallată există unanimitate pentru ca R. Moldova să intre în UE”, a adăugat Nicuşor Dan.