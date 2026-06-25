Noul președinte pus de Bolojan la PNL Ialomița explică de ce a fost în SOS: Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea

Adrian Peiu a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Facebook/Adrian Peiu

Senatorul Adrian Peiu a devenit membru al PNL și va activa în grupul senatorilor liberali, după ce a votat pentru demiterea Guvernului Bolojan şi intrat în Parlament pe listele SOS România. "După ce am ieşit senator, am fost exclus din SOS. Eu am fost în grupul PACE, liderul grupului PACE. M-am înscris pe listele SOS. Diana Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. A fost un win-win", a declarat Adrian Peiu la Antena 3 CNN.

Bolojan l-a numit, marți seara, președintele interimar al organizației PNL Ialomița, după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din tabăra Veștea.

(n.r. - cum aţi ajuns de la SOS la admirator al lui Bolojan?) Ce treabă am eu cu Putin? Eu sunt de la Ialomiţa, de la Urziceni. Eu am ruşi aici, sunt unii care vând produse de astea, de feronerie în piaţă. După ce am ieşit senator, am fost exclus din SOS. Eu am fost în grupul PACE, liderul grupului PACE.

M-am înscris pe listele SOS. Diana Şoşoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. A fost un win-win.

(n.r. - acum vă foloseşte Bolojan pe dvs?) Aici e tot win-win. Eu îmi văd de treaba mea politică, domnul Bolojan îşi vede de treaba lui politică. Dacă sunt bun, m-au solicitat să preiau Organizaţia.

(n.r. - care e sloganul PNL-ului?) Ce facem acum, test de cultură generală?

(n.r. - care e ideologia care v-a convins să vă înscrieţi în PNL?) Lupta pentru oameni. Pentru ialomiţenii mei şi pentru locuitorii din Ialomiţa indiferent de coloratura politică", a declarat Adrian Peiu la Antena 3 CNN.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, în ultima perioadă fiind lider al grupului Pace - Întâi România.

Conducerea PNL l-a desemnat marți pe Adrian Peiu lider interimar al organizației liberale Ialomița, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror șefi au fost înlocuiți.

Biroul Permanent Național al PNL a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea.