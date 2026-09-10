Numărul 2 din PSD, mesaj despre anticipate şi guvern PSD-AUR. "Nu ne e frică, dar lucrurile vor degenera mult"

Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că social-democraţii "nu se tem de alegeri anticipate" dacă s-ar ajunge în acea situaţie, însă a avertizat că "lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară, în primul rând". Întrebat dacă AUR ar invita PSD la putere, Manda nu a respins varianta: "Sunt prea mulți „dacă” în acest moment. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și AUR, PNL, USR astăzi au avut peste 50%", a spus Manda pentru Adevărul.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că partidul din care face parte nu se teme de anticipate şi că "s-ar putea să ajungem acolo".

"Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, s-ar putea să ajungem acolo. Eu spun aceasta mai degrabă ca un semnal de alarmă: dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, dar atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară, în primul rând", a spus Manda pentru sursa amintită.

În scenariul în care AUR şi PSD ar obţine cele mai bune rezultate la eventualele alegeri anticipate, Manda a comentat şi varianta unui Guvern AUR-PSD.

"Deja vorbim dacă sunt anticipate, dacă ia AUR atât, dacă ia PSD atât și dacă ne invită la putere. Sunt prea mulți „dacă” în acest moment.

Un partid serios gândește pe termen lung, dar nu răspunde pe termen lung. Dacă ne uităm la situația actuală sau la situația cum s-ar proiecta după alegeri, nu se schimbă mare lucru.

Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și AUR, PNL, USR astăzi au avut peste 50%", a afirmat Manda.

Sondaj INSCOP despre cum ar vota românii dacă ar fi anticipate

Participanții la sondaj au trebuit să răspundă la întrebarea cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (70.6% din total eșantion)