O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat

Amalia Bellantoni şi soţul ei, italianul Domenico Bellantoni, au fost reţinuţi în urma scandalului. Sursa foto: Facebook/Amalia Bellantoni

O fostă membră a partidului S.O.S. România (SOS), Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat doi vecini, soţ şi soţie. La conflict au participat atât soţul politicianei, italianul Domenico Bellantoni, care a fost şi el dus la secţie de mascaţi, dar şi un alt bărbat, care, momentan, este căutat de agenţi. Amalia Bellantoni şi soţul ei sunt acuzaţi că şi-au bătut vecinii şi, ulterior, le-au luat telefonale mobile cu care aceştia încercau să filmeze scandalul. În prezent, ei sunt cercetaţi pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Amalia Bellantoni, fostă membră a partidului Dianei Şoşoacă, ar putea afla astăzi dacă va fi arestată după scandalul cu bătaie în care a fost implicată alături de soţul ei pe 30 noiembrie. Politiciana şi Domenico Bellantoni și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici de 66, respectiv 67 de ani.

În timpul scandalului, victimele au scos telefoanele mobile ca să filmeze agresiunea, însă, Bellantoni Dominico le-a luat și le-a dat soției lui, Bellantoni Amalia, care le-a confiscat. Speriată, femeia de 66 de ani a reuşit să ceară ajutorul autorităţilor, după ce a sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

Potrivit Poliţiei Române, la conflict ar mai fi participat un bărbat care l-a ajutat pe soţul politicianei să îi agreseze pe cei doi vârstnici. Iar oamenii legi îl caută, în timp ce soţii Bellantoni urmează să afle dacă vor fi sau nu arestaţi în cursul zilei de luni.

"(...), 2 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

În fapt, la data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă", au transmis oficiali ai Poliției într-un comunicat.

Cei doi soţi agresaţi de Amalia Bellantoni şi Domenico Bellantoni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar echipajul medical care a ajuns la adresa lor a decis ca aceştia să fie duşi la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

"Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri. De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.

În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.

În prezent, activitățile sunt în derulare, în vederea identificării și depistării celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe", au mai menţionat în comunicat reprezentanţii Poliției.