„O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Ciprian Ciucu avertizează că STB poate fi execută silit

Ciprian Ciucu a subliniat că STB poate fi executată silit de către ANAF din cauza datoriilor. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat pentru Antena 3 CNN că PMB are o datorie de 3 miliarde de lei acumulată numai la companiile din subordine, STB și Termoenergetica. Edilul a precizat că “Primăria Capitalei este o agenție de plăți” și că situația bugetară a municipalității este la fel de proastă ca cea pe care a găsit-o Nicușor Dan când a preluat prima dată mandatul de primar general:

“Bucureștiul are o problemă structurală de buget. E decis de către Parlament, de către coaliție și nu de către primar. Primarul are mânile legate prin legea bugetului să facă bugetul.

După ce am făcut plățile urgente, către domnul Costanda, alte datorii, după ce am plătit salariile la STB mai avem undeva la 5 milioane de lei în buget. Sunt oameni care au mai mult decât 5 milioane în conturi. Cauzele sunt structurale. Este un buget de bazar, care se negociază în coaliție și eu voi pleda pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Generală și sectoare, în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibile pe 10 ani de zile”.

Ciprian Ciucu, avertisment despre situația bugetară a Capitalei

Ciprian Ciucu a subliniat că STB poate fi executată silit de către ANAF din cauza datoriilor:

“S-au acumulat între timp datoriile și nu greșesc dacă spun că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Primăria trebuie să plătească subvenția.

Putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Nu s-au plătit contribuții angajaților la ANAF pentru că nu avea de unde. În fiecare lună, Primăria Capitalei trebuie să plătească 100 de milioane către ANAF în fiecare lună. Poate o să opereze ANAF-ul STB dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”.

Ciprian CIucu a mai spus că și la Termoenergetica s-au acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei.

“La Termoenergetica, datoriile raportate la ANAF au crescut în permanență, în 2024 avem undeva la 1,5 miliarde de lei. 3 miliarde sunt datorii numai a companiilor municipale către ANAF.

Bugetul Bucureștiului a fost undeva la 5,2 miliarde, din care 3 miliarde au rămas datoriile. Bucureștiul e o agenție de plăți”.

În ciuda situației dezastruase, Ciprian Ciucu nu a vrut să dea vina pe Nicușor Dan:

“Nicușor Dan a luat o situație proastă, eu am luat o situație proastă. Nu dau vina pe Nicușor Dan, pentru că nu vreau să dau vina pe greaua moștenire. Fiind independent politic, nu a fost ajutat pe parcurs de coaliția de guvernare dinc are eu am făcut parte”.