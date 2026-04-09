"O teorie a conspirației". Radu Marinescu respinge acuzația de blat cu Nicușor Dan pentru numirile procurorilor-șefi

Radu Marinescu: "Între Ministerul Justiției și președinte au existat doar raporturi instituționale". Foto: Hepta

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins joi la Antena 3 CNN acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu președintele Nicușor Dan pe numirile procurorilor-șefi. Radu Marinescu a calificat drept “teorie a conspirației” astfel de scenarii lansate de criticii președintelui Nicușor Dan după conferința de presă de miercuri, în care șeful statului a anunțat că acceptă propunerile:

“Asta este o teorie a conspirației care este vehiculată de o manieră emoțională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfășurat conform legii și constituției, o procedură care a fost de maximă transparență, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă, care a trecut printr-un filtru instituțional multiplu și care s-a finalizat printr-o numire făcută de către președinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt și de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată. Interesant este că nimeni nu dorește să dezbată fondul, că nimeni nu observă că discută asupra argumentelor”, a spus Radu Marinescu.

El a precizat că între Ministerul Justiției și președinte au existat doar raporturi instituționale, strict în limita competențelor legale.

“Nu am cunoștință despre niciun fel de blat, de nicio înțelegere politică. Orice procuror care a dorit să se înscrie în această competiție a putut să o facă. Personal, în numele Ministerului Justiției, și având calitatea mea constituțională am încurajat procurorii să se înscrie. Domnul președinte al României a făcut acest lucru. Candidații care au dorit să depună un dosar l-au depus. S-a realizat o selecție, s-au formulat propuneri care au ajuns la președinte”.

De asemenea, Radu Marinescu a respins și faptul că ar fi existat un schimb privind numirile șefilor la SRI și SIE, condiționate de acceptarea propunerilor PSD:

“Nu există nicio înțelegere de asemenea manieră. Dacă cineva dorește să conteste această procedură o poate face pe fond, cu argumente raportat la motivele pentru care acești oameni au fost propuși și numiți”.

Radu Marinescu a mai spus că el este ministrul Justiției în Guvernul României, nu este ministrul PSD:

“Eu sunt propus de un partid politic, dar sunt un ministru propus într-un guvern al României. Sunt Ministrul Justiției, nu sunt ministrul PSD al Justiției, sunt ministrul unui guvern de coaliție, în care și USR este. Este o gândire absolut simplistă pe care nici nu merită să o compentez”.

Amintim faptul că USR a criticat faptul că președintele Nicușor Dan a acceptat propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, privind numirile la conducerea parchetelor. Partidul condus de Dominic Fritz a transmis că, deși împărtășește dorința de a "dinamiza activitatea parchetelor”, nu este de acord cu ideea că aceste numiri nu ar avea legătură cu PSD.

Nicușor Dan a insistat în timpul conferinței de presă de miercuri că propunerile la parchete nu sunt ale PSD:

"Nu sunt propunerile PSD-ului. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să fie procuror general, ar trebui să depună dosar la MJ, să fie audiat de o comisie condusă de MJ, iar MJ să trimită propunerea spre președintele României. Și nu cred că dl. Falcone era pesedist".