USR îl critică pe Nicușor Dan pentru acceptarea numirilor la conducerea parchetelor: “Suntem în dezacord că nu au marca PSD pe ele”

USR a criticat și faptul că Nicușor Dan a ignorat semnalele transmise de societatea civilă, dar și de procurorii din CSM. Sursa foto: Agerpres

USR a criticat faptul că președintele Nicușor Dan a acceptat propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, privind numirile la conducerea parchetelor. Partidul condus de Dominic Fritz a transmis că, deși împărtășește dorința de a "dinamiza activitatea parchetelor”, nu este de acord cu ideea că aceste numiri nu ar avea legătură cu PSD.

“Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală.

Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență.

Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”.

USR a criticat și faptul că Nicușor Dan a ignorat semnalele transmise de societatea civilă, dar și de procurorii din CSM:

“Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă.

Președintele a promis că după șase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiți să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la așteptările pe care românii le au de la justiție.

USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiție orientat către cetățeni, nu către privilegiați”.

Cum a motivat Nicușor Dan decizia

Nicușor Dan a insistat în timpul conferinței de presă de miercuri că propunerile la parchete nu sunt ale PSD:

"Nu sunt propunerile PSD-ului. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român și ar vrea să fie procuror general, ar trebui să depună dosar la MJ, să fie audiat de o comisie condusă de MJ, iar MJ să trimită propunerea spre președintele României. Și nu cred că dl. Falcone era pesedist".

Președintele Nicușor Dan și-a motivat numirile la conducerea Parchetului General și la conducerea DNA, precizând că a fost fericit când a văzut că Cristina Chiriac și Codrin-Horaţiu Miron candidează:

"Dna procuror Chiriac – așa cum v-am povestit, ca să mă pregătesc pentru acest moment, am avut multe discuții încă din ianuarie, generale, informale, cu mulți procurori. De fiecare dată am pus întrebarea: care este cea mai bună structură teritorială DNA din România? Care este cea mai bună structură teritorială DIICOT din România? Care este cea mai bună structură de parchet?

Cert este că, în toate răspunsurile care afirmau ceva, la DNA era menționată întotdeauna DNA Iași printre cele mai bune secții din țară, iar la DIICOT, secția de la Timișoara ca fiind cea mai bună din țară. Și atunci am fost foarte fericit când am văzut că doamna Chiriac candidează și domnul Miron candidează, iar după ce au trecut de testul de la Ministerul Justiției am fost și mai bucuros și am așteptat să îi numesc".

Amintim că, în luna martie Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire a Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general al României. Toţi cei cinci membri ai Secţiei pentru procurori a CSM au dat vot negativ la această propunere, iar pentru numire a votat doar ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, potrivit Agerpres.