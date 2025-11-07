Oana Gheorghiu a dezvăluit ce se întâmplă între membrii Coaliției, după ce a participat la trei şedinte de Guvern

Oana Gheorghiu a dezvăluit ce se întâmplă între membrii Coaliției. Foto: Facebook/Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că n-a observat tensiuni între membrii Coaliției, după ce a participat la trei şedinte de Guvern. "Ce mă surprinde pe mine, însă, ca om care nu știe să facă politică, mi-e greu să înțeleg asta, este cum lucrurile pot să fie într-un fel în Guvern, pentru că astăzi a fost a șaptea zi și nu am văzut nicio tensiune în niciun moment", a spus noul vicepremier, la B1TV, adăugând că nu l-a felicitat pe Sorin Grindeanu pentru alegerea acestuia în postul de preşedinte al PSD.

Oana Gheorghiu a precizat şi care este rolul său la Guvern:

“Discuția pe care am avut-o cu premierul Bolojan atunci când mi-a propus să ocup această funcție a fost despre a te uita și altfel la probleme decât sunt obișnuiți politicienii să o facă. Cei mai mulți dintre ei sunt în politică de zeci de ani. E imposibil, când trăiești în zona asta, când trăiești în tunelul ăsta, să mai vezi dintr-o altă perspectivă.

Și rolul meu în Guvernul acesta este să mă uit dintr-o altă perspectivă și nu am de ce să împart sau să mă cert cu cineva de acolo. Ce mă surprinde pe mine, însă, ca om care nu știe să facă politică, mi-e greu să înțeleg asta, este cum lucrurile pot să fie într-un fel în Guvern, pentru că astăzi a fost a șaptea zi și nu am văzut nicio tensiune în niciun moment.

Am participat până acum la trei ședințe de Guvern. Și în niciun moment, nicio secundă, nu am văzut tensiune între membrii Guvernului”, a mai afirmat ea.

PSD a respins-o pe Oana Gheorghiu

Reamintim că PSD i-a cerut prim-ministrului să nu o numească pe Gheorghiu vicepremier, după ce aceasta a postat un text în care spunea că "doi golani" au ajuns la Casa Albă, cu referire la Donald Trump și JD Vance.

Postarea de atunci a vizat primirea din 28 februarie, la Casa Albă, a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a avut o controversă aprinsă legată de invazia rusă cu președintele și vicepreședintele SUA, fiind, în cele din urmă, invitat să părăsească sediul președinției americane.