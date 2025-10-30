Oana Gheorghiu îl acuză pe Grindeanu că are „o luptă politică” cu Bolojan. Despre mesajele anti-Trump: „Context emoțional”

Oana Gheorghiu, la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, joi, 30 octombrie. În plan secund, președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Oana Gheorghiu, noul vicepremier a cărui numire PSD nu a reușit să o împiedice, a s-a declarat, joi, o admiratoare a democrației americane și l-a acuzat, pe de altă parte, pe Sorin Grindeanu că are un conflict politic cu premierul Ilie Bolojan.

Precizările urmează controversei publice inițiate de liderul PSD, care i-a cerut prim-ministrului să nu o numească pe Gheorghiu vicepremier, după ce aceasta a postat, mai devreme în cursul acestui an, un text în care spunea că "doi golani" au ajuns la Casa Albă, cu referire la Donald Trump și JD Vance.

Postarea de atunci a vizat primirea din 28 februarie, la Casa Albă, a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a avut o controversă aprinsă legată de invazia rusă cu președintele și vicepreședintele SUA, fiind, în cele din urmă, invitat să părăsească sediul președinției americane.

Oana Gheorghiu: Nu sunt deloc anti-America

"Eu nu cred că Sorin Grindeanu are ceva cu mine, dar cred că este o luptă politică în care nu vreau să mă implic.

Sunt un om care a admirat întotdeauna democrația americana.

Postarea pe care am făcut-o a fost într-un context emoțional si era opinia unui cetățean. Nu sunt deloc anti America", a spus Gheorghiu la Digi24.

Într-o intervenție anterioară la Europa FM, ea a afirmat că nu a vorbit niciodată cu președintele PSD și a comentat absența lui Grindeanu la ceremonia depunerii jurământului de la Palatul Cotroceni, estimând că participarea acestuia ar fi fost "nepotrivită".

Oana Gheorghiu: Nu sunt om politic. Am venit în guvern să pun umărul"

”Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină, în acest context. Dar, în același timp, chiar dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice (...)

Eu nu sunt un om politic. Am venit să pun umărul şi să ajut acest guvern şi nu vreau deloc să intru în polemici nici cu domnul Grindeanu şi cu nimeni altcineva (...)

Dar eu sper ca domnul Grindeanu, ca toți oamenii care sunt în această coaliție, să vrea cu sinceritate să facem bine acestei țări", a afirmat Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: Am susținerea premierului

La Digi24, noul vicepremier a afirmat că are un mandat "de reforma, debirocratizare si digitalizare".

"Am susținerea premierului. Voi avea un cabinet, încă îmi construiesc echipa. Sper ca săptămâna viitoare să vin cu un program pe care sa putem discuta. Mi-aș dori să simplificăm viața cetățeanului.

Îmi doresc transparență, ca oamenii să înțeleagă de ce unele masuri există, chiar dacă sunt grele de dus.

Mi-aș dori să vorbim deschis despre veniturile prea mari în unele zone și în companiile de stat și să readucem lucrurile la nivelul bunului simț, pentru că România nu își permite astăzi acele salarii.

Sper ca acei oameni să înțeleagă că, atunci când ei câștigă niște salarii foarte mari, cineva trebuie să plătească.

Și de obicei banii ăștia sunt luați de undeva și ar trebui să își pună aceste probleme chiar ei înșiși, înainte să vină cineva să-i oblige să-și taie bugetele.

Oana Gheorghiu: Poate că sunt idealistă, dar cred că România are tot ce-i trebuie pentru a reuși

Îmi doresc, de fapt, un parteneriat între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern. Poate că ăsta e lucrul care ne va ajuta să reconstruim încrederea.

Desigur, toate proiectele vor fi discutate și vor fi convenite cu ministerele de resort. Cred că lucrurile pot fi făcute. Să știți că, și atunci când ne-am apucat să construim un spital, noi nu aveam putere. Aveam doar determinare și dorința de a face lucrurile.

Această determinare o am încă și sunt convinsă că poți să faci lucruri și să convingi oamenii, chiar și din guvern, poate chiar și cei care sunt mai reticenți, că putem face lucruri care chiar să aibă impact asupra cetățenilor.

Știu, poate că par idealistă, dar cred foarte tare că România are tot ce-i trebuie să reușească. Cred doar că trebuie să ne punem împreună și din toate părțile, întreaga Coaliție să înțeleagă că altă șansă nu exisă", a mai spus Oana Gheorghiu.