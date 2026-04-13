Oana Țoiu a invitat-o pe viitoarea ministră de Externe a Ungariei în România. Ce au discutat

După alegerile de duminică, partidul Tisza (condus de Peter Magyar) a obținut 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta.

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, a sunat-o, luni seara, pe viitoarea ministră de Externe a Ungariei, Anita Orban, pentru a o felicita pentru victoria din alegeri și pentru a o invita în România. Ministra de Externe a spus că discuția cu Anita Orban s-a axat pe o nouă abordare a politicii externe maghiare „bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri”.

Oana Țoiu a spus că Anita Orban i-a spus de mai multe ori că rezultatul alegerilor de duminică este unul clar: poporul ungar își dorește o schimbare de regim.



„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare.

I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit.

Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”, a scris Țoiu pe Facebook.

Șefa diplomației române a spus că, la finalul aceste discuții telefonice, a invitat-o pe Anita Orban în România.

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă.

Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a afirmat ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe Facebook.

După alegerile de duminică, partidul Tisza (condus de Peter Magyar) a obținut 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta. Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) deține acum 55 de mandate, iar pe locul trei se situează Partidul Patria Noastră (de extremă dreapta), care a obținut 6 mandate.