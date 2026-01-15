Oana Ţoiu participă vineri la reuniunea "Snow Meeting" de la Vilnius

1 minut de citit Publicat la 21:14 15 Ian 2026 Modificat la 21:14 15 Ian 2026

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă vineri, la Vilnius, la conferința „Snow Meeting”, un forum dedicat temelor de securitate, organizat la invitația omologului său lituanian, Kestutis Budrys, relatează Agerpres.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, agenda discuțiilor informale include consolidarea NATO, cu accent pe pilonul european de securitate, pregătirea Summitului NATO de la Ankara, precum și întărirea cooperării dintre țările nordice în domeniul securității maritime și al coordonării răspunsurilor la amenințările hibride.

În acest cadru, ministrul român va prezenta prioritățile României privind necesitatea consolidării Flancului Estic și a securității la Marea Neagră, teme expuse joi de președintele Nicușor Dan în cadrul întâlnirii cu corpul diplomatic acreditat în România.

Oana Țoiu va susține un discurs în panelul „On the Road Again: NATO Summit în Ankara”, alături de Hakan Fidan, ministrul Afacerilor Externe al Turcia, precum și de experți din partea NATO și din Statele Unite ale Americii.

În marja evenimentului, ministrul român are programate întrevederi bilaterale cu omologii din Lituania și Estonia, Kestutis Budrys și Margus Tsahkna.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, „Snow Meeting” este un eveniment cu tradiție, organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei din 2007.

Forumul deschide seria dezbaterilor europene dedicate securității și este cunoscut pentru formatul său de nivel înalt, care combină sesiuni publice și sesiuni închise, menite să faciliteze dialoguri directe și informale între demnitari și experți, precizează MAE.