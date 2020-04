Olguța Vasilescu, critică OUG-urile PNL: Îi doare în bască de lege! E ilegal

„Desi acum cateva luni a iesit un scandal monstru ca guvernul trimitea la avizat catre Consiliul Economic si Social ordonante deja publicate in Monitorul Oficial, iar CCR a statuat ca acest lucru e ilegal (vezi Codul Penal -abuz in serviciu), ministrii PNL nu au nicio jena sa publice, in continuare, OUG-urile in monitor si sa le trimita apoi la CES spre avizare. Ii doare in basca de lege!

Dar institutiile de forta au treaba sa vaneze medici, jurnalisti sau babuțe care merg la piata! Romania normala...”, a transmis Olguța Vasilescu, pe pagina personală de Facebook.