Pacienţii şi medicii din spitale vor fi supravegheați cu camere video. O modificare legislativă permite pornirea sistemelor. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, la Iaşi, că odată cu modificarea legislaţiei din România, toate spitalele publice din ţară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video şi să păstreze înregistrările pentru maxim 60 de zile, conform Agerpres.

"În multe spitale publice din România, în momentul de faţă există camere de luat vederi, există şi butoane de panică, dar pentru că nu exista legislaţie, camerele de monitorizare nu înregistrau imagini. Odată cu modificarea legislativă, unităţile sanitare vor fi obligate, acolo unde există camere de luat vederi, să monitorizeze şi să înregistreze imaginile pentru maxim 60 de zile. Acolo unde nu există, timp de doi ani de la momentul apariţiei în Monitorul Oficial, să instaleze astfel de camere", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că prin proiectele derulate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a semnat deja peste 200 de contracte cu unităţi medicale.

"Vă pot spune cu certitudine că din proiectele PNRR derulate de Ministerul Sănătăţii, au fost semnate 207 contracte. Practic sunt 207 spitale. E un procent important Peste 70% din ele au şi astfel de soluţii de monitorizare video şi sisteme digitale de alertare", a spus ministrul Rogobete.

Modificări propuse de Ministrul Sănătății în spitale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri un proiect care prevede trei categorii de gărzi în spitale, care să fie plătite diferenţiat.

Rogobete a afirmat că a discutat despre acest subiect şi cu premierul Ilie Bolojan.

„Este firesc din punctul meu de vedere să avem trei categorii de gărzi: garda de urgenţă - care să fie fie plătită corespunzător; garda de monitorizare, unde nu există urgenţe, care nu înseamnă că va fi plătită mai prost sau mai slab decât este plătită acum, sub nicio formă; şi garda la domiciliu, care în momentul de faţă nu este plătită.

Mi se pare o nedreptate ca un radiolog intervenţionist care face trombectomii şi stă în stand by 24 de ore şi este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie să fie plătit cu 20 de lei. Mi se pare absurd. (...)

Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de gărzi plătite diferenţiat: garda de urgenţă cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif şi garda la domiciliu cu un alt tarif”, a susţinut ministrul Sănătăţii.