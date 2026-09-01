Parlamentul începe o nouă sesiune ordinară. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt convocate marţi

Parlamentul începe o nouă sesiune ordinară. Sursă:INQUA PHOTOS - Codrin Unici

Cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului şi, respectiv, de preşedintele Camerei Deputaţilor, potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, "în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată", precum şi ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, respectiv, ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.



La Camera Deputaţilor, şedinţa de plen a fost convocată de la ora 16:00. La Senat, Biroul Permanent se reuneşte de la ora 12:00, iar şedinţa de plen este programată tot pentru ora 16:00.



Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleşi, în fiecare Cameră, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Birourile permanente.



Potrivit Regulamentelor celor două Camere, alegerea membrilor Birourilor permanente se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, configuraţia politică a forului respectiv şi negocierea liderilor grupurilor parlamentare. Listele candidaţilor vor fi supuse în ansamblu votului Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vor fi aprobate cu votul deschis al majorităţii parlamentarilor prezenţi.



Printre priorităţile din această sesiune parlamentară se află votarea unui Guvern cu puteri depline, în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.



Pe agenda Legislativului se mai află, între altele, salarizarea unitară, iar în domeniul educaţiei - sistemul de admitere la liceu.



Liberalii şi-au anunţat joi priorităţile, acestea vizând, potrivit liderului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, reforma administraţiei publice centrale şi a companiilor de stat, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală (în prim plan va fi reducerea dimensiunii Parlamentului României, dar şi a administraţiei locale), reforma bugetului asigurărilor de sănătate, Legea lustraţiei.



AUR a precizat sâmbătă că printre priorităţile legislative pentru sesiunea parlamentară ordinară se numără Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi limitarea la două mandate a conducerilor instituţiilor publice.



Priorităţile USR în noua sesiune parlamentară sunt: reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, cu limitarea la maximum 2 mandate a câte 4 ani pentru toţi şefii serviciilor secrete, eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parţială, protecţia minorilor în mediul online, reforma electorală, precum şi modificarea legii ANI "pentru a nu permite sancţiuni retroactive".



Social-democraţii au anunţat luni, după şedinţa Consiliului Politic Naţional, că propun formaţiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani. Potrivit lui Sorin Grindeanu, priorităţile propuse de PSD sunt: dezvoltarea energiei şi valorificarea resurselor naturale; apărarea românilor prin modernizarea industriei naţionale; reindustrializarea şi finanţarea producţiei româneşti; îmbunătăţirea colectării veniturilor înaintea introducerii unor noi taxe; munca plătită pe măsura productivităţii; îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi sănătate; hrană românească, irigaţii şi dezvoltare rurală; investiţii strategice urmărite transparent; apărarea interesului naţional apărat în UE şi NATO.