Partidele au primit subvenţii de peste 14 milioane de lei, în ianuarie 2026. Lista AEP cu sumele pentru fiecare formațiune politică

<1 minut de citit Publicat la 17:55 14 Ian 2026

Partidele primesc bani de la stat sub formă de subvenții în fiecare luna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Peste 14,4 milioane de lei au primit partidele politice, în luna ianuarie, subvenţii de la bugetul de stat, iar cele mai mari sume au revenit PSD, AUR şi PNL.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis miercuri valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în ianuarie 2026, transmite Agerpres.

Câți bani de la stat a primit fiecare partid, în ianuarie 2026

PSD - 4.801.515 de lei,

AUR - 2.839.211 de lei,

PNL - 2.614.110 de lei,

USR - 1.855.474 de lei,

S.O.S . România - 1.234.237 de lei,

POT - 994.491 de lei,

Partidul Mişcarea Populară - 67.932 de lei,

- 67.932 de lei, Forţa Dreptei - 64.505 de lei.

În total au fost alocaţi de la bugetul de stat 14.471.475 de lei pentru a subvenţiona partidele politice, iar sumele au fost virate în conturi pe 13 ianuarie.