Peiu anunță că parlamentarii AUR vor sta în bancă la votul pentru Guvernul Veștea: "Nu vom vota un guvern impus de la Cotroceni"

Peiu: "E exclus să se voteze guvernul". FOTO: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că este exclus ca Guvernul Adrian Veștea să fie votat de parlamentarii AUR:

"Eu pledez pentru seriozitate în politică. Când am zis un lucru, vorba e chitanță. Nu există", a spus Petrișor Peiu.

Întrebat ce opțiuni vor avea parlamentarii AUR dacă Guvernul Veștea va ajunge la vot în Parlament, Petrișor Peiu a spus că cei 90 de parlamentari AUR vor sta în bănci și vor spune "prezent, nu votez".

În ceea ce privește declarațiile premierului propus, Adrian Veștea, potrivit cărora sunt parlamentari AUR care vor vota pentru guvernul pe care îl va propune, Petrișor Peiu a răspuns: "Se îmbată cu apă rece. Nu i s-a promis! E exclus să se voteze guvernul".

Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de conducerea PNL în urma ședinței tensionate de luni seară. BPN al PNL a votat pentru solicitarea ca Veștea să-și depună mandatul până marți la ora 10:00, riscând în caz contrar excluderea din partid.

Pe de altă parte, UDMR a anunțat marți că nu va face parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea premier. Legat de o eventuală susținere în Parlament, deputatul UDMR Csoma Botond a declarat că partidul va lua o hotărâre finală în forurile statutare dar „recomandare e să nu îl votăm”.

Decizia UDMR luată marți dimineață de a nu intra în Guvernul Veștea și de a recomanda parlamentarilor UDMR să nu voteze executivul complică misiunea lui Adrian Veștea de a strânge o majoritate parlamentară. Premierul desemnat poartă discuții cu grupurile parlamentare mici din Parlamentul României: PACE, POT și Uniți pentru România, urmând și discuțiile cu PSD. Potrivit unor surse din conducerea PNL, Veștea s-ar baza pe aproximativ 24 de parlamentari care sunt gata să încalce decizia partidului și să voteze guvernul.