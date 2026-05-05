Piedone poate fi judecat în dosarul Hotel Sinaia. PNRR moare înainte de a se naște

Publicat la 20:04 05 Mai 2026

Cristian Popescu Piedone, fostul șef al ANPC, poate fi judecat sub acuzația de divulgare de informații nedestinate publicității, faptă asimilată infracțiunilor de corupție.

Piedone fonda, în toamna anului trecut, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), cu intenție clară de a rupe din electoratul suveranist.

În cazul dosarului care îl vizează, potrivit procurorilor, în perioada în care conducea ANPC, acesta ar fi transmis informații privind efectuarea unui control la un hotel din Sinaia înainte ca verificarea să aibă loc.

Informațiile ar fi vizat momentul controlului și aspectele care urmau să fie verificate de inspectori.

Cristian Popescu Piedone ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să se pregătească administratorii hotelului Internațional din Sinaia, deținut de Dan Radu Rușanu, pentru controlul ANPC, se arată în interceptările din dosar. Piedone a admis existența unei relații de prietenie cu Rușanu.

„Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

​M.M.D: În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​MMD: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

​M.M.D: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​M.M.D: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

​MMD: Am înțeles, în regulă.”, se arată în interceptările de la dosar.