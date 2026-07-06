Pîslaru, despre „azilele groazei” din Bihor: Au fost 40 de apeluri de la familiile persoanelor relocate. Nimeni nu a vrut să îi preia

Ministrul Muncii spune că i s-a cerut să întervină „când acțiunea era deja în plină desfășurare”.. Foto: colaj Inquam Photos/ George Călin/Poliția Română

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis luni un mesaj legat de „azilele grozei” de la Bihor. El susține că ministerul nu a fost contactat în prealabil astfel încât să poată „asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili”. El afirmă că „doar 40 de apeluri din partea familiilor persoanelor relocate au fost primite, însă în niciunul dintre cazuri nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele în cadrul familiei”.

„Într-un stat de drept, justiția nu se face nici la televizor, nici pe rețelele de socializare. Până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, domnul Viorel Pașca este un om de bună credință, care a adăpostit, de-a lungul a aproape două decenii, mii de oameni aflați în nevoie.

Totodată, este de necontestat faptul că domnul Pașca a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal în materia asistenței sociale, fără implicarea unor specialiști în domeniu. La fel de adevărat, în ciuda activității desfășurate în afara cadrului legal, mulți oameni au fost transportați către azilele lui domnul Pașca chiar de către instituții ale statului român.

Mai mult, instituții ale statului au desfășurat de-a lungul anilor verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate și fără sistarea activității. Mai departe, din respect pentru cursul actului de justiție, la acest moment nu voi face alte comentarii publice referitoare la activitatea domnului Pașca ori a instituțiilor implicate”, a scris Pîslaru pe Facebook.

În continuarea mesajului, ministrul Muncii spune că i s-a cerut să întervină „când acțiunea era deja în plină desfășurare”.

„Cât privește acțiunea DIICOT din data de 30 iunie:

În dimineața zilei respective, la ora 09:30, am primit un telefon prin care am fost informat despre faptul că peste 400 de persoane vulnerabile care au fost evacuate dintr-o serie de imobile private din Bihor trebuie relocate de urgență.

Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acțiunea era deja în plină desfășurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluțiile necesare de relocare.

Telefonul a venit din partea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care se afla la fața locului, la Dumbrava. Dumneai a fost înștiințată în prealabil de către DIICOT că această acțiune urma să aibă loc și a fost implicată în derularea acțiunii, inclusiv prin deplasarea pe teren, la Bihor.

Pus în fața faptului împlinit, urmare a acelui telefon, am intrat de urgență în contact cu procurorul-șef, cu președintele DGASPC Bihor, cu președintele Consiliului Județean Bihor, cu prefectul județului Bihor, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne Raed Arafat și cu o serie de alți reprezentanți ai autorităților județene pentru a înțelege situația și pentru a găsi soluții rapide pentru acomodare în alte centre, în funcție de condiția în care se afla fiecare persoană.

După aceste discuții, prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili?

Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanță, nu am un răspuns”, a subliniat el.

Astfel, Pîslaru susține că „este absolut necesară dezvoltarea unui protocol național pentru protecția persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale”.

„Am demarat coordonarea la nivel de minister prin crearea unei celule de criză și mobilizarea de urgență a instituțiilor de asistență socială din 20 de județe pentru a asigura locurile necesare pentru preluarea în condiții de siguranță și îngrijirea celor vulnerabili. Procesul de relocare a durat aproape 24 de ore de activitate continuă.

În aceste condiții, am convingerea că este absolut necesară dezvoltarea unui protocol național pentru protecția persoanelor vulnerabile beneficiare ale serviciilor sociale în timpul intervențiilor operative. Evaluarea socială, alături de evaluarea medicală și psihologică nu poate să lipsească pentru a proteja persoanele vulnerabile pe parcursul întregului proces”, a adăugat el.

Relocarea oamenilor și măsurile dispuse

Privind relocarea oamenilor și măsurile dispuse, Pîslaru scrie că atenția este îndreptată spre „protecția celor 409 persoane evacuate din Bihor și pe monitorizarea situației acestora”.

„Încă de la începutul relocării, am cerut și obținut declararea situației de urgență prin decizia CNSU. Am coinițiat, alături de Ministerul Dezvoltării, o Hotărâre de Guvern pentru acordarea de resurse financiare adiționale la nivel de județe care să acopere standardul de cost pentru îngrijirea persoanelor relocate până la sfârșitul anului 2026.

Prin ordin de ministru, am stabilit o echipă operativă de intervenție la nivelul MMFTSS, precum și desemnarea de coordonatori județeni în cadrul DGASPC-urilor implicate.

Am cerut colectarea și centralizarea datelor cu privire la persoanele relocate, oferirea de sprijin către centrele furnizoare de servicii, precum și monitorizarea îndeplinirii standardelor de calitate pentru serviciile sociale oferite.

De asemenea, am cerut ANPIS și structurilor sale județene să sprijine în teren eforturile de asigurare a siguranței și protecției beneficiarilor relocați și să operaționalizeze un call center dedicat pentru comunicarea cu aparținătorii”, a scris el.

În plus, ministrul susține că doar 40 de apeluri din partea familiilor persoanelor relocate au fost primite, însă „în niciunul dintre cazuri nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele în cadrul familiei”.

„Până în acest moment, call center-ul organizat de ANPIS (021-9309) a înregistrat 40 apeluri din partea familiilor persoanelor relocate. Deși au solicitat informații despre situația acestora, în niciunul dintre cazuri nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele în cadrul familiei.

Situația este una dinamică. În paralel cu transferul persoanelor în servicii sociale licențiate, echipele județene și locale au demarat și desfășoară evaluările sociale individuale care, din motive obiective, nu au putut fi realizate la fața locului.

În funcție de situația fiecărei persoane, încercăm să identificăm cea mai bună soluție, adaptată cerințelor nevoilor și individuale.

Toate DGASPC-urile implicate au emis deciziile necesare pentru includerea de urgență a persoanelor în servicii sociale licențiate. În tot acest proces, voința fiecărei persoane a fost foarte importantă, iar consimțământul a fost solicitat și consemnat. Sunt însă și beneficiari care își doresc să fie relocați în alt județ, de exemplu pentru a fi mai aproape de rude. Vom continua să analizăm fiecare astfel de solicitare și să identificăm soluțiile cele mai potrivite pentru fiecare caz”, a mai spus el.

Situația persoanelor relocate

Dragoș Pîslaru scrie că, în prezent, 394 de persoane se află în centre de asistență socială din 20 de județe.

„15 persoane se află în continuare în unități medicale, transferați din unitățile de primiri urgențe. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât este necesar, iar după externare vor fi relocate în servicii sociale adecvate, în funcție de evaluarea medicală și socială

149 persoane sunt încadrate în grad de handicap

212 persoane vârstnice cu vârste care ajung la 93 de ani

11 persoane nu dețin documente de identitate (fără CNP), iar autoritățile competente lucrează pentru clarificarea și refacerea documentelor

Distribuția pe județe a persoanelor relocate:

Alba: 60 persoane

Satu Mare: 56 persoane

Sibiu: 42 persoane

Arad: 38 persoane

Cluj: 36 persoane

Botoșani: 31 persoane

Vâlcea: 29 persoane

Mehedinți: 17 persoane

Bistrița-Năsăud: 15 persoane

Mureș: 14 persoane

Bihor: 10 persoane

Neamț: 10 persoane

Hunedoara: 9 persoane

Vrancea: 7 persoane

Giurgiu: 5 persoane

Olt: 5 persoane

Timiș: 4 persoane

Brașov: 3 persoaneâ

Gorj: două persoane

Caraș-Severin: o persoană

15 persoane au fost transferate în unități medicale.

Monitorizarea fiecărei persoane relocate se realizează în regim permanent, prin AJPIS-uri și cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale acreditate pentru monitorizare independentă”, a afirmat el.

Astfel, Pîslaru a anunțat și decesul unei persoane relocate, spunând că „nu există pentru mine amărăciune mai mare pentru decât să scriu aceste rânduri și să comunic această veste”.

„Zilele următoare vom oferi detalii adiționale cu privire la situația persoanelor relocate, precum și asupra serviciilor sociale de care acestea beneficiază.

În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în județul Mureș a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu a fost identificată ca având dizabilități sau probleme medicale urgente. În urma evaluării preliminare a declarat că nu are rude sau persoane apropiate. Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureș și mâine dimineață vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului.

Nu există pentru mine amărăciune mai mare pentru decât să scriu aceste rânduri și să comunic această veste tristă pentru fiecare dintre noi”, a mai scris ministrul

Concluziile preliminare

În încheiere, Pîslaru a oferit și câteva concluzii preliminare, spunând că „statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili”.

„Sper ca justiția să clarifice acest cazul cât mai rapid, înțelegând importanța sa la nivel societal.

Dincolo de aspectele de natură judiciară, acest caz demonstrează încă o dată faptul că astăzi, în anul 2026, statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilități, pe cei abandonați de familie și pe cei rămași fără adăpost.

Nu putem schimba trecutul, oricât de mult ne-am dori, însă este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste situații nu se vor mai repeta pe viitor.

De aceea, în zilele următoare voi dispune o serie de măsuri atât pentru remedierea carențelor imediate și evidente, cât și pentru identificarea unor soluții sistemice pentru îngrijirea celor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru.

În ciuda caracterului interimar al mandatului meu, așa cum am demonstrat și până acum, voi continua să tratez responsabilitatea care mi-a fost încredințată cu profesionalism, cu onestitate și cu respect față de români”, a concluzionat Pîslaru.