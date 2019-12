PMP propune PNL și USR o alianță anti-PSD: „Să-l sancţionăm pe Bădălău”

Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunţat luni că va propune liderilor PNL, USR şi PLUS o primă alianţă "anti-PSD", în judeţul Giurgiu, în vederea alegerilor locale, argumentând că social-democratul Niculae Bădălău poate fi sancţionat pentru "declaraţia halucinantă" făcută la adresa românilor din diaspora.



"Am auzit săptămâna trecută o nouă declaraţie halucinantă prin care un lider influent al PSD pur şi simplu batjocoreşte milioane de români care muncesc în Uniunea Europeană. Pentru a-l sancţiona pe Bădălău avem o singură soluţie, şi m-am adresat public şi o voi face şi personal în această săptămână, unde voi discuta direct şi cu premierul Ludovic Orban şi cu şi cu liderii USR şi PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, pentru a încerca să creăm o primă alianţă electorală anti-PSD în judeţul Giurgiu, să avem liste comune pentru Consiliul judeţean, pentru Municipiul Giurgiu, liste comune pentru toate primăriile acolo unde PSD trebuie înlăturat din administraţia publică locală. Nu putem avea un alt timp de recompensă faţă de cetăţenii români care muncesc cinstit în UE, decât să dăm dovadă de maturitate politică şi să-l sancţionăm pe Bădălău, umilind-l la el acasă. Cred că este cazul să lăsăm orice orgoliu la o parte, orice calcul politic şi să acţionăm cu multă înţelepciune acolo unde PSD trebuie înlăturat şi umilit la alegerile locale", a declarat Tomac la Parlament.



El a amintit, pe de altă parte, decizia luată de Colegiul Naţional al PMP de vineri, de a susţine alegerile anticipate, cu condiţia adoptării legilor privind reducerea numărului de parlamentari la 300 şi a alegerii primarilor în două tururi de scrutin.



"Considerăm că atunci când nu mai avem soluţii, cel mai sănătos este să mergem către cetăţeni. Dar condiţionăm atât PNL, cât şi USR de două voturi care pot fi date în Parlament. Partidul nostru a propus două iniţiative. Prima vizează reducerea numărului de parlamentari la 300 şi această iniţiativă legislativă a fost adoptată de Senat, este pe ordinea de zi la Camera Deputaţilor, mai are nevoie de un vot (...) şi doi - revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Nu este nevoie decât de voinţă politică pentru a face front comun ca în următoarele două săptămâni să adoptăm aceste legi extrem de importante pentru că un Parlament mai suplu, cu parlamentari mai bine pregătiţi, putem face probabil treabă mai bună pentru România", a arătat liderul PMP.



Preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în diaspora ar fi "700.000 de oameni (...) care au paşapoartele cu domiciliu", restul fiind "fetele alea de le duc ăştia"